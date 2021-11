Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONECONSELVE La curva del contagio continua la scalata. L'ultimo bollettino di Azienda Zero registra in provincia altri 120 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore. I positivi salgono a 2.244: si contano oltre 200 infezioni in più rispetto un mese fa. Sono 51 i pazienti assistiti in Azienda ospedaliera: 32 in area medica, 12 in terapia intensiva, 7 in sub intensiva.«Non è più il tempo di indugiare, serve davvero un cambio di...