I NUMERIPADOVA Un occhio all'estate e un altro già proiettato all'autunno. Gli albergatori padovani sono al lavoro per salvare il salvabile dopo un anno terribile, ma intanto guardano già al periodo settembre-ottobre per un vero rilancio. Vale per gli hotel in città che attendono i grandi eventi organizzati in Fiera ma vale anche per il comparto termale di Abano e Montegrotto: per rivedere buoni numeri nelle piscine bisogna portare ancora...