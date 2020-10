I NUMERI

PADOVA Un altro balzo avanti nel conto degli infetti da Covid: 183 nuovi positivi in 24 ore. Quattro i decessi, ma si tratta di un riconteggio dei numeri. Venerdì i nuovi positivi erano 132, quindi sabato c'è stato un aumento nella curva di 50 unità. Ad essere ricoverate nei diversi ospedali del Padovano sono 51 pazienti in tutto, quattro in più rispetto alla giornata precedente. Ci sono 29 letti occupati al reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di via Giustiniani (nel corso del pomeriggio sono state ricoverate due persone in più) e 11 in quello di Terapia intensiva. A Schiavonia è presente un solo paziente positivo, così come a Camposampiero mentre sono due i positivi all'ospedale di Cittadella. A questi vanno aggiunti una persona che si trova all'ospedale di comunità Sant'Antonio Abate di Abano Terme e cinque nella struttura di comunità di Camposampiero.

Diminuisce lievemente l'elenco dei padovani che devono rimanere in isolamento a casa: sono 1.268 persone delle quali 407 hanno contratto l'infezione e quindi devono trascorrere due settimane isolati prima di eseguire il tampone molecolare che, se negativo, potranno uscire, altrimenti resteranno in isolamento ancora. Sono 732 coloro, invece, che devono seguire la quarantena perché entrati a contatto con un positivo. E ci sono ancora dei viaggiatori in isolamento, per un totale di 61 persone. Dall'inizio dell'epidemia, 6.528 persone hanno contratto l'infezione. In Veneto la provincia di Padova è terza per numeri di contagiati: il primo posto va a Verona con 7.818 casi e il secondo a Treviso con 6.812 contagiati.

A Padova le persone attualmente positive sono 1.339 e dall'inizio dell'epidemia il bilancio dei decessi conta 347 morti.

E il Covid-19 è tornato a bussare anche alla porta di casa della dottoressa Rita Marchi, Pneumologa dell'Ulss 6 e già responsabile dell'area semi-intensiva del Covid Hospital di Schiavonia, che a sua volta aveva contratto il temibile virus alla fine dello scorso mese di marzo, quando era stata ricoverata al Madre Teresa per un paio di settimane. In occasione del primo maggio scorso, festa dei lavoratori, l'Ulss 6 aveva pubblicato nei propri canali social una lettera molto toccante che Mauro, il figlio 12enne della dottoressa Marchi, aveva voluto dedicare alla madre.

Il ragazzo aveva dato voce alle emozioni dei familiari dei medici, raccontando la sua attesa, vissuta a casa della zia. Questa volta a rimanere contagiata è stata proprio la sorella della dottoressa.

«Il tampone ha dato esito positivo lo scorso venerdì sera. spiega la dottoressa Marchi Un regalo amaro per l'85esimo compleanno di nostra madre. Fortunatamente le condizioni di mia sorella non sono preoccupanti, tanto che è a casa sua». In generale, però, a destare preoccupazioni tra gli addetti al lavoro è il continuo aumento dei casi positivi. «La situazione purtroppo sta rapidamente degenerando. spiega Marchi Abbiamo già riaperto l'area Covid di Cittadella dallo scorso venerdì mattina: siamo pronti a riprendere il percorso che avevamo messo in pausa qualche mese fa. A Schiavonia al momento l'ospedalizzazione è controllata».

La carta vincente che l'Ulss 6 intende giocare per combattere questa seconda ondata di Covid è la sinergia tra medici e personale sanitario, così come tra le diverse strutture ospedaliere. «C'è un forte coordinamento tra la Bassa Padovana e l'Alta Padova. conferma la dottoressa Marchi Il concetto di fare rete viene applicato ancora più di prima, anche con Azienda Zero. Mai come in questo momento è importante la collaborazione tra tutti per continuare a lottare. Noi lo stiamo già facendo».

Camilla Bovo

Silvia Moranduzzo

