I NUMERIPADOVA Sono oltre 1900 gli inquilini dell'Ater che rischiano di perdere l'alloggio popolare se non si adegueranno alle direttive della nuova legge regionale: possiedono Isee troppo alti, oppure immobili. Di questi, 226 non solo sono più ricchi rispetto a quanto previsto dalla normativa ma, oltretutto, sono pure morosi da oltre 4 mesi. I DATIDall'1 luglio, giorno in cui è entrata in vigore la nuova normativa che prevede una situazione patrimoniale Isee inferiore ai 20mila euro, sono state spedite da Ater per gli alloggi della...