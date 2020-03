I NUMERI

PADOVA Sono numeri straordinari perchè straordinarie sono le persone che ci lavorano. Se qualcuno vuole sapere come si trasforma la macchina-ospedale in situazioni come queste deve andare su Facebook, selezionare Azienda ospedaliera e la voce post. L'ultimo è una relazione di 30 minuti fra il dg Flor, il direttore sanitario Daniele Donato, quello della terapia intensiva centrale, Ivo Tiberio e Andrea Vianello direttore della preintensiva e di fisiopatologia respiratoria.

A leggere i numeri non ci si crede. La microbiologia ha esaminato 70mila tamponi in quattro settimane. Nelle tende approntate dalla Protezione civile davanti al pronto soccorso e al parcheggio degli infettivi, dove chi ritiene di avere sintomi può recarsi, ne sono stati fatti 3.800.

Sono 1500 i sanitari che l'hanno eseguito, per quasi 5mila campioni, infatti è stato ripetuto tre volte. Ogni giorno vengono distribuite 13mila mascherine e altre 5mila con protezione totale.

E ora l'emergenza. I posti letto agli infettivi sono passati da 29 a 92. Quelli a terapia subintensiva, 14, quelli della rianimazione sono 40 in più. «Siamo al limite ma se occorre ne troveremo altri - dice Flor - Apriremo nuovi reparti e non avremo mai il pensiero di dover scegliere chi curare». Un grazie va a Clinica Medica che ospita 29 letti e a Medicina generale con altri 20. All'ospedale S. Antonio non si trattano casi di Covid-19.

Buone notizie. Sono 8 i pazienti dimessi dalla terapia intensiva finora. Ce l'hanno fatta. Vianello ha riferito che il farmaco contro l'artrite reumatoide è stato somministrato a 11 pazienti ottenendo risultati incoraggianti.

Nessuno di loro è peggiorato, qualcuno è migliorato. Preoccupa invece che in terapia intensiva si stia abbassando l'età. Il più giovane ha 44 anni, il più vecchio 82. La media è sopra i 60.

Il personale. Dei 45 in isolamento nessuno ha contratto il virus durante il lavoro. Dunque tutti i presidi adottati finora stanno funzionando. «Per noi questa è una grande notizia - dice Donato - è duro il loro lavoro, devono indossare camici e tute speciali ma tutto questo li protegge. E noi non abbiamo positivi da contagio interno. Altrimenti dovremmo chiudere».

Un aspetto merita di essere sottolineato. I 14 posti di sub intensiva sono un filtro incredibile, consentono di aiutare i pazienti con la polmonite senza intubarli e di conoscerli meglio prima di procedere. Serve anche per dare la possibilità di preparare i posti in rianimazione se servono. Perchè un paziente con insufficenza respiratoria è molto difficile da trattare.

Infine una nota di Flor. «L'ospedale, pur nell'emergenza è in piena efficienza e può rispondere a qualsiasi altra evenienza». Non a caso l'ospedale è hub regionale per la chirurgia in questo momento. «Non solo: cerchiamo di mantenere l'ospedale sicuro per chi ha bisogno di altre cure e finora lo è stato».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA