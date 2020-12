I NUMERI

PADOVA «La curva dei contagi si sta stabilizzando verso l'alto, ma la pressione ospedaliera rimane pesante. Un rialzo dopo le feste, purtroppo, sarà inevitabile». A dirlo è Dario Gregori, coordinatore del progetto {covid19ita} sviluppato dall'Unità di Biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica del Dipartimento di Scienze Cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell'Ateneo di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche dell'Università di Torino e del Dipartimento di Medicina traslazionale dell'Università del Piemonte Orientale. L'esperto ha il compito di analizzare l'andamento della pandemia sul territorio, attraverso l'analisi di specifiche banche dati regionali. Il quadro, dunque, desta preoccupazione.

LA SITUAZIONE

«A Padova la situazione è in linea con il resto del Veneto spiega il professor Gregori - con ricoveri per Covid-19 in terapia intensiva stabili da circa una settimana intorno ai 75 ricoverati, a fronte di un numero totale di positivi, dall'inizio della epidemia, pari a 31.000 ed una media di nuovi casi pari a circa 550/600 al giorno. Questo numero è molto più grande di quello osservato nella prima fase della epidemia, quando al picco abbiamo avuto poco meno di 200 positivi al giorno. Nel frattempo sono sicuramente cambiate le capacità di intercettare il virus e la gestione generale del paziente positivo». L'appello alla popolazione è di rispettare le norme anti-contagio, soprattutto in un periodo delicato come quello delle feste. «Fermo restando l'attenzione per gli aspetti economici e di sostenibilità sociale, in questo momento risulta necessario e urgente ridurre il più possibile il numero di ricoverati, sia in area critica che non-critica, attraverso misure restrittive continua l'esperto - Temo che infatti sarà inevitabile un rialzo della curva dopo le feste. Quindi è importante, oltre a fare tutto il possibile affinché tale crescita resti limitata e controllata, anche farla partire da livelli più bassi possibile».

L'ANDAMENTO

Il grafico relativo ai nuovi contagi giornalieri in provincia di Padova, elaborato da {covid19ita}, tra novembre e dicembre mostra picchi fino a tre volte superiori rispetto a quelli segnalati tra marzo e aprile. «In generale la situazione in Veneto si sta stabilizzando su livelli alti di impegno per le strutture sanitarie specifica il professor Gregori - A livello regionale il numero complessivo di decessi è cresciuto esponenzialmente da settembre ad oggi, passando da meno di un decesso al giorno della seconda metà di settembre alle punte di cento decessi di metà novembre. Se andiamo ad analizzare due indicatori più reattivi vediamo però che: i ricoveri in terapia intensiva si sono stabilizzati intorno ai 300 ricoverati, i ricoveri totali sono in fase di stabilizzazione intorno ai 2.800 pazienti. In Veneto, tra marzo ed ottobre, è diminuita la lunghezza della degenza del 60% e il tasso di mortalità in terapia intensiva del 50%».

Negli ultimi dieci giorni nel Padovano si sono verificati oltre cento decessi. «Lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità sui decessi per Sars-Cov-2 ci mostra che la mortalità è maggiore per gli uomini e concentrata nelle fasce di età più elevate, ovvero oltre i 70 anni aggiunge il docente del Bo - Inoltre, sempre da questo studio unico, emerge che la stragrande maggioranza dei soggetti deceduto aveva almeno altre tre patologie concomitanti oltre al Covid-19».

LA CLASSIFICA

Lancia l'allarme sulla crescita dei casi positivi anche Giampiero Avruscio, presidente dell'Associazione dei primari ospedalieri (Anpo) di Padova. «La pressione negli ospedali continua ad aumentare dichiara il dottor Avruscio - da non sottovalutare la diffusione del contagio intraospedaliero che pesa non solo sulla sofferenza di chi viene colpito, ma anche sulla carenza del personale sanitario già cronicamente carente. Aumentano i reparti dedicati ai pazienti Covid, aumentano i ricoveri nelle semi-intensive, chiudono le chirurgie ordinarie e i pronto soccorso lavorano in apnea. Senza dimenticare le Rsa, con altri contagi e decessi. La prima e la seconda fase: due mondi diversi, ma con lo stesso virus. Siamo molto amareggiati oggi per questi dati che ci proiettano in cima ad una classifica che sta esasperando pazienti, operatori e strutture sanitarie. Nel Veneto area gialla, vestiamo la maglia nera».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA