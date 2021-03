I NUMERI

PADOVA Il giorno dopo il ritiro in via precauzionale del lotto ABV2856 di AstraZeneca (850 le dosi residue) l'Azienda sanitaria locale ha diramato il numero totale delle dosi che ha somministrato, usandolo negli ultimi sette giorni. Sono 7.453, di cui 3.300 sono state date all'università e altre 1400 son state usate per insegnanti e personale scolastico vaccinato in fiera. Il resto, 3.053 dosi, sono andate alle forze dell'ordine.

«Noi medici di base siamo stati sommersi di mail e telefonate - spiega il dottor Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova - Ne sono arrivate centinaia. Erano soprattutto pazienti che avevano già fatto il vaccino con Astrazeneca, ma anche pazienti che dovranno farlo nei prossimi giorni e sono preoccupati. Ora proseguire la campagna sarà una sfida ancor maggiore: dovremo vincere la diffidenza di tanti».

Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, è proseguita normalmente sia con i vaccini Pfizer che con gli Astrazeneca. Ieri fino alle 13, ha riferito l'Ulss 6, sono state vaccinate 2.300 persone. Un numero addirittura superiore nella media delle giornate precedenti che si sono concluse con 3.400 vaccinazioni. Molti gli anziani, addirittura in fila, nel centro vaccini ricavato al padiglione 6 della Fiera. Nessuno si è tirato indietro alla prova della profilassi.

Per il personale scolastico, invece, sul sito dell'Ulss 6 Euganea (www.aulss6.veneto.it) è stato inserito il nuovo link attraverso il quale gli aventi diritto possono prenotarsi, compresi gli operatori delle scuole paritarie e private. L'adesione è massiccia. Alle 13 di ieri i prenotati erano già 3.050. Finora sono stati vaccinati oltre 3.000 operatori della scuola (più 3.500 dell'Università) e la capacità vaccinale verrà aumentata nei prossimi giorni, anche grazie al potenziamento delle linee vaccinali.

Si apre da oggi un nuovo centro vaccini al punto prelievi di via San Massimo 10. Sarà attivo dalle 14 alle 20. Previste 340 persone. Domani la vaccinazione continuerà dalle 8 alle 20: previste 700 persone. Il centro sarà aperto tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20 per il territorio di Padova fino a fine emergenza. Sette gli ambulatori medici con 15 operatori sanitari dell'Azienda Ospedaliera più il personale dell'Ulss 6.

In questi giorni anche gli anziani over 90 della città stanno ricevendo le lettere con la convocazione per il vaccino. Al centralino Chiamaci Pure, 049-2323009, potranno rivolgersi per qualsiasi informazione tutte le persone che riceveranno la lettera. Sono 1.200 gli anziani al momento destinatari di questa comunicazione, e si tratta delle persone ultranovantenni autosufficienti.

In fiera, come detto, proseguono le vaccinazioni dei nati nel 1939. Per i residenti al Distretto 1: fino al 19 marzo al padiglione 6 della Fiera. Distretto 2: comune di Cervarese il 15 marzo in fiera. Distretto 3: comune di Albignasego il 15 marzo in fiera. Sono state spedite 7.500 lettere per i nati nel 1938 che cominceranno fra il 24 e il 31 marzo. L'Azienda ospedaliera universitaria intanto si è messa a disposizione, a supporto dell'Ulss 6, per la campagna vaccinale.

