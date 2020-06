I NUMERI

PADOVA I pasticceri e i muratori, trasportatori e gli addetti alle pulizie. Sono complessivamente 25.275 le imprese artigiane che operano in provincia di Padova, per un totale di 65.309 lavoratori. Un settore che ad un mese dalla ripartenza presenta luci e ombre. Il 4 maggio nel comparto artigiano hanno riaperto 11.823 imprese padovane, raddoppiando di colpo la platea di quelle aperte (perché appartenenti ai codici Ateco ritenuti essenziali o alle filiere essenziali). Le imprese artigiane aperte sono diventate dunque 22.647, il 90% del totale. All'appello mancavano le imprese dell'acconciatura e dell'estetica, che hanno dovuto attendere il 18 maggio.

LE CATEGORIE

Partiamo proprio da queste ultime. Parrucchiere ed estetiste hanno perso, secondo Confartigianato Padova, 26,5 milioni di euro. Un quarto del fatturato annuo. Le imprese appartenenti al settore sono complessivamente 2236, mentre gli addetti sono 4542.

L'analisi dell'associazione di categoria, guidata dal presidente Roberto Boschetto, evidenzia un boom per le imprese di pulizie che hanno visto triplicare le richieste di intervento per igienizzazioni e sanificazioni. Parliamo di 376 imprese con 1.550 addetti.

In difficoltà il mercato delle cerimonie. Particolarmente colpiti i 251 fotografi, che hanno saltato un'intera stagione. Coinvolto dallo stop delle cerimonie anche il settore della sartoria: 194 imprese con 372 addetti in ginocchio. Più in generale, il settore tessile ha visto una grande frenata dovuta al lockdown che anche qui ha fatto saltare un'intera stagione. Per i confezionisti il calo degli ordini è stato del 70%. Il 25% dei lavoratori oggi è in cassa integrazione.

ALIMENTARE

Legato al campo delle cerimonie c'è anche il settore alimentare. Il danno economico che le pasticcerie artigiane padovane hanno subito ad aprile, per le mancate vendite dei dolci legati alla ricorrenza di Pasqua, ammonta ad oltre 10 milioni. Ai mancati ricavi si aggiunge la perdita determinata dal deperimento di parte delle materie prime acquistate prima del lockdown. Con la somma dei due effetti, si è scaricato sulle 343 imprese della pasticceria padovana un danno economico di oltre 11,5 milioni. Molte aziende sono strettamente legate al comparto turistico, dunque ne seguono il destino. Un destino ora decisamente molto critico.

LE OFFICINE

Il comparto dell'autoriparazione è sempre rimasto aperto per effettuare gli interventi urgenti, ma ora il settore lancia un allarme che riguarda le revisioni: la proroga della scadenza al 31 ottobre 2020 di tutte le revisioni già scadute e di quelle in scadenza entro il prossimo 31 luglio rischia di congelare per mesi le revisioni delle auto rendendo, di fatto impossibile eseguirle nei tempi previsti con conseguente impossibilità di circolare per i cittadini. In provincia di Padova rischiano di accumularsi, a inizio di ottobre, circa 161 mila veicoli da revisionare, pari al 75,4% del totale annuale. Le officine autorizzate in provincia sono 138, pertanto ognuna dovrebbe revisionare oltre 1.167 auto in un mese. Ciò significa una ogni 10 minuti.

Tunnel senza luce anche per i trasporti: 42 milioni persi a causa del blocco delle scuole e del turismo, 57 imprese in grande difficoltà. Per la metalmeccanica Confartigianato spiega che «lavorando in filiera, chi può sta concludendo le ultime commesse. Ma il futuro preoccupa, la parte commerciale è bloccata perché le fiere internazionali sono ferme. Quindi, al momento non è possibile lavorare nel mercato estero. Preoccupa la mancanza di liquidità». Sono 2934 le imprese che operano nel settore, in provincia di Padova: occupano 12481 addetti. Infine il comparto casa: 11.800 imprese e oltre il doppio di addetti: le speranze sono legate al bonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio sulle ristrutturazioni.

G.Pip.

