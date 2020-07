I NUMERI

PADOVA Altri tre contagi nel Padovano. E momenti di tensione si sono avuti all'Oic della Mandria dove un'anziana ospite di 88 anni era risultata positiva al tampone per la ricerca del Covid 19. Un successivo controllo ha attestato invece la negatività della donna. «Siamo rimasti davvero stupiti dal risultato del tampone perché l'ospite non presentava nessun sintomo di quelli correlati al Coronavirus. Abbiamo anche provveduto alla verifica di tutti i contatti che l'ospite aveva avuto prima del tampone ma nessuno risultava contagiato o positivo - ha spiegato il direttore Fabio Toso - l'anziana è risultata positiva durante uno dei controlli di routine cui vengono sottoposti tutti gli ospiti. Abbiamo subito provveduto ad avvisare l'Ulss che ha disposto un tampone di controllo. Questo secondo accertamento ha dato risultato negativo. Domani (oggi, ndr) l'anziana sarà sottoposta ad un terzo tampone che ci aspettiamo sia ancora negativo al Covid 19».

L'istituto di riposo non prevede quindi, come ha precisato il direttore, di sottoporre al tampone tutti gli ospiti e gli operatori della struttura. «Continueremo come abbiamo fatto dall'inizio dell'emergenza sanitaria a sottoporre a controlli di routine gli ospiti - ha chiuso Toso - abbiamo seguito rigorosamente le regole e anche nel momento di maggior pericolosità del contagio nella nostra struttura non abbiamo riscontrato nessun caso di contagio».

Dall'inizio del lockdown l'istituto per anziani aveva infatti provveduto a isolare la struttura per evitare contatti che potessero contagiare gli ospiti come accaduto in altre residenze per anziani.

L'ultimo report di Azienda Zero indica tre nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando così il dato complessivo dei contagi a 3.987. Ad oggi le persone in isolamento domiciliare sul territorio padovano sono 118. Salgono a 74 i positivi al tampone, quattro in più rispetto al report di sabato sera. Il dipartimento di prevenzione e salute pubblica dell'Ulss 6 Euganea sta monitorando le condizioni di salute di una famiglia di origine camerunense venuta a contatto con il virus. Ieri sono risultati positivi al Covid una donna del Camerun di 54 anni e un bambino di tre anni, che in questo momento si trovano in isolamento domiciliare nella loro casa. E' risultato positivo al Coronavirus sabato scorso anche un 36enne nigeriano, anche lui residente nel padovano. Pochi giorni prima è stato contagiato anche un uomo camerunense, mediatore culturale per la cooperativa padovana Città Solare con sede in zona Santissimo Crocifisso.

Positiva al test anche la figlia del mediatore culturale, di appena un anno. La stessa cooperativa gestisce anche un centro d'accoglienza a Mira, dove attualmente figurano 23 profughi in isolamento. 7Sono ancora critiche le condizioni dell'imprenditore agricolo 58enne di Borgo Veneto, titolare di un'azienda in località Santa Margherita d'Adige, ricoverato da una settimana in terapia intensiva in Azienda ospedaliera. Poco dopo il ricovero in reparto, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e si è resa necessaria la ventilazione assistita.

Elisa Fais

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA