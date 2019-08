I nostri telescopi dentro Cheops in partenza per la Terra gemella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MISSIONEPADOVA «Il satellite ha ricevuto il via libera da Arianespace ed è pronto per essere trasportato allo spazioporto di Kourou, in Guyana Francese». Roberto Ragazzoni è entusiasta mentre conferma la notizia dell'Esa, l'ente spaziale europeo, che ha valutato positivamente tutti gli aspetti tecnici del satellite Cheops, giudicandolo pronto per il lancio. È una notizia che permette la partenza del razzo «fra il 15 novembre e la fine dell'anno» con un razzo Soyuz dalla Guyana francese. E dentro ci sarà un telescopio progettato...