«I nostri agenti hanno tutto e ora siamo pronti a dotarli del Taser»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PROVINCIACITTADELLA Una pistola a canna lunga, simile ad un mitra, da usare per servizi specifici. Le pistola a canna corta e lo spray anti-aggressione, in dotazione per ogni servizio esterno. E poi telecamere di videosorveglianza, varchi elettronici, controllo del vicinato. «A Cittadella abbiamo tutto» dice sorridendo, gonfiando il petto, il sindaco Luca Pierobon. «Avere tutto» significa, in questo caso, avere la massima dotazione possibile per la Polizia locale. «E non ci fermiamo qui - aggiunge il primo cittadino leghista - perché...