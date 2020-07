«La Regione deve rivedere le linee guida sulle visite nelle case di riposo». A lanciare l'appello è Antonino Pipitone di Italia Viva che, ieri mattina, assieme ad una decina di familiari di degenti nelle Rsa padovane, ha lanciato il suo appello alla giunta Zaia. «Al Governatore chiediamo una cosa molto semplice ha spiegato l'ex consigliere regionale dell'Idv di mettere mano alle disposizioni sulle visite nelle case di riposo». «Attualmente ha aggiunto gli ospiti non autosufficienti sono pesantemente penalizzati. Mentre gli autosufficienti possono tranquillamente passeggiare all'aperto e incontrare i loro parenti, chi non è autosufficiente è sottoposto a pesanti restrizioni». «Per esempio dallo scorso 21 febbraio, non hanno mai potuto uscire detto ancora l'esponente renziano Quanto agli incontri con i familiari, hanno a disposizione solamente mezz'ora alla settimana, devono rimanere al chiuso e non possono in nessun modo avere un contato fisico con figli o nipoti». «Siamo perfettamente consci che queste norme sono state adottate per tutelare l'utenza delle Rsa ha rincarato la dose - I parenti, però, non sono degli sconsiderati e sono pronti a sottoporsi ai tamponi e anche ai test sierologici se necessario. Questa situazione non può andare avanti, non possiamo trasformare i nostri anziani in carcerarti». «Deve essere chiaro che noi non ce la prediamo con le case di riposo che si limitano ad adottare le linee guida ha concluso - Ad intervenire deve essere la Regione. Queste disposizioni potevano andare bene in piena emergenza. La situazione, però, adesso è cambiata. Di conseguenza va data una risposta alle migliaia di anziani che da mesi vivono come dei veri e propri reclusi».

Alberto Rodighiero

