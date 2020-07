GLI EVENTI

PADOVA Trentotto gli appuntamenti, suddivisi tra il Festival e la rassegna Il suono e la parola. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di effettuare, nel lasso di tempo tra il check sound e l'inizio degli spettacoli, una visita guidata nell'antico complesso carrarese. Il programma, quindi, nonostante l'organizzazione last minute, cioè appena si sono resi disponibili i contributi della Fondazione, è di grande qualità. Dopo l'apertura, giovedì, con Vittorio Matteucci e Stefania Miotto, e la domenica dedicata al jazz internazionale con Paolo Fresu che si esibirà insieme a Daniele Di Bonaventura, il 15 al Castello tornerà il grande balletto con la Compagnia Padova Danza, cui farà seguito, giovedì, il debutto della nuova produzione di Teatro Boxer, Pantakin e Osservatorio Astronomico con Stè. Le disavventure di un viaggiatore dello spazio tempo e della sua stella, protagonisti Andrea Pennacchi e Alessandra Quattrini.

Il 17, poi, torna la musica con Chiara Luppi e Vittorio Matteucci: insieme a loro sul palco un ensemble d'eccezione che ha curato gli arrangiamenti del progetto live. Il 18 sul palco salirà Spaziodanza con lo spettacolo Danzare la meraviglia.

A questi seguiranno altri appuntamenti di grande interesse con Opv (il 21), Solisti Veneti (il 22 luglio e il 5 agosto), Ottavia Piccolo (il 23 ), I musici di Francesco Guccini (il 24), Lella Costa (il 27), Mario Tozzi ed Enzo Favata (il 30), Paolo Rossi (4 agosto), Patrizia Liquidara (il 24), Fabrizio Bosso (il 27), Massimo Cacciari (il 30) e Arturo Brachetti (il 31).

LE PRODUZIONI

Non mancherà, poi, una finestra dedicata alle produzioni più interessanti del territorio con alcuni eventi d'eccezione, come ad esempio la tre giorni del Padova World Music Festival, dedicata quest'anno alle città gemellate con la nostra (14,15 e 16 agosto); il concerto dei Summertime con ospite Aba (2 settembre); gli eventi per i 40 anni del Calicanto (il 3 e il 4 settembre) e un doppio spettacolo inedito dedicato alla Padova Urbs Picta con le musiche di Maurizio Camardi e Zephyros Quartet (31 luglio-1 agosto).

Per quanto riguarda invece Il suono e la parola, il 28 luglio verrà proposto il recital Totò oltre la maschera con Alessandro Preziosi, mentre il 26 agosto ci sarà il nuovo reading di Massimo Carlotto intitolato Pensione Lisbona e ispirato al suo ultimo romanzo La signora del martedi. La chiusura è invece affidata a Neri Marcorè con il nuovo spettacolo Le mie canzoni altrui, fissato per il 9 settembre.

