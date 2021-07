Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NODIPADOVA Ingaggiare anestesisti a chiamata, chiedendo aiuto alle cooperative socio-sanitarie, per far fronte alla carenza di camici bianchi in sala operatoria. E' questa la proposta lanciata dal presidente della Scuola di Medicina di Padova, Stefano Merigliano, fortemente impegnato nella gestione del piano di recupero degli interventi chirurgici sospesi durante i periodi più critici della pandemia. Si stima che in Azienda ospedaliera...