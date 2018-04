I no vax? «Spesso sono solo persone svogliate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOPADOVA Una delle più forti alleate della cultura no-vax? La pigrizia nel proteggere se stessi e indirettamente gli altri. Non grandi convinzioni, battaglie per alti ideali, più prosaicamente indolenza, inerzia. Del variegato pianeta di chi non si vaccina, abitato anche da svogliati, si è parlato al San Gaetano, dove il Lions Club Padova Certosa con il past president, l'odontoiatra Ian Cardarelli, ha organizzato il convegno scientifico La guerra dei vaccini, con il patrocinio di Università, Ordine dei medici, Comune di Padova e...