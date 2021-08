Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAPADOVA È diventata quasi un'abitudine: ogni sabato i no green pass tornano a manifestare. E così si riuniranno nuovamente questo pomeriggio, alle 18, in piazza Duomo. Un gruppo eterogeneo: oltre ai No Vax, il fronte degli scettici, dubbiosi o aperti oppositori è molto variegato. E ha l'appoggio anche di quel mondo di commercianti che temono che la certificazione vaccinale possa creare danno alla loro attività.Tra i cinquemila...