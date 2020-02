NEGOZIANTI IN CRISI

PADOVA Chiusure dei negozi, l'Assessore al Commercio Antonio Bressa commenta i dati Ascom che evidenziano con forte preoccupazione una situazione di difficoltà nel commercio al dettaglio.

«Siamo in campo per frenare questo trend e dare sostegno al commercio di vicinato. Dagli incentivi alla riqualificazione urbana, per affrontare il cambiamento dei consumi. I dati testimoniano il grande momento di trasformazione che il mondo del commercio tradizionale sta vivendo a livello globale, e come, in realtà, Padova riesca a resistere meglio di altri territori nell'affrontare queste difficoltà. Ma ciò che è ancora più chiaro è che il piccolo commercio di vicinato necessita di azioni di sostegno per salvaguardare un presidio fondamentale di socialità, sicurezza e qualità della vita che esso comporta».

La spina nel fianco dei dettaglianti, da quanto emerge, sono le grandi strutture di vendita, in continua proliferazione. «Non abbiamo autorizzato nuove grandi strutture - afferma Bressa - se ci sono dei cantieri in città è perché siamo di fronte a progetti che hanno preso vita con le passate amministrazioni o punti vendita inferiori ai 1500 mq di superficie, che non necessitano di autorizzazione». «Abbiamo puntato sugli incentivi per nuove aperture - prosegue - con la defiscalizzazione completa del primo anno di attività per chi riapre un negozio sfitto fino a 500mq, la riduzione della zona rossa e l'attribuzione di licenze agevolate per bar e ristoranti che riqualificano spazi degradati o a rischio abbandono. Abbiamo anche tolto le imposte sulle tende di piccole-medie dimensioni dei negozi. La riqualificazione urbana farà da volano per il commercio. Il progetto Urbe Viva ha ispirato, per esempio, l'azione di rilancio in Piazza De Gasperi e questo modello ora ci guiderà nel progetto di valorizzazione del cosiddetto secondo liston. Un elemento simbolico importante è stato anche il rilancio di Sotto il Salone . Rinascita che si inserisce in un quadro di costante promozione turistica e aumento dei visitatori in città, oltre che di diffusa vivacità cittadina con eventi di richiamo, anche legati alle vendite dei negozi come Black Friday».

