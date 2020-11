L'INTERVISTA / 2

PADOVA C'è chi rimane ricoverato in isolamento per settimane, chi per pochi giorni prima di essere trasferito in rianimazione. Dall'inizio dell'emergenza il reparto di Malattie infettive di Padova ha conosciuto centinaia di volti, pazienti di ogni età accomunati dal contagio da coronavirus. Molti sono guariti, ma troppi non ce l'hanno fatta. Accanto ad ognuno di loro ci sono sempre stati gli infermieri, pronti a intervenire nel momento del bisogno, bardati con tute e visiere protettive. Oltre all'aspetto assistenziale, gli infermieri si sono fatti carico della sofferenza psicologica ed emotiva dei pazienti che, chiusi nelle stanze di degenza, non potevano avere contatti diretti con i propri cari. Se nei primi mesi della pandemia venivano chiamati «eroi» in corsia, oggi non di rado vengono presi di mira dal popolo del web e dai negazionisti. Lo racconta Valentina Pizzocaro, 45 anni, infermiera del reparto di Malattie infettive e tropicali dell'Azienda ospedaliera di Padova.

Come ci si sente ad essere in prima linea nella lotta contro il Covid-19?

«Faccio semplicemente il mio lavoro, come lo fanno i miei colleghi. Credo che nessuno si senta un eroe. Il personale sanitario di Malattie infettive è abituato a gestire il rischio contagio, siamo stati formati per applicare tutti i protocolli di sicurezza con i nostri pazienti. Ora l'emergenza coronavirus è prioritaria, ma normalmente siamo a contatto con persone con l'hiv, la tubercolosi, l'epatite e anche con le febbri tropicali più particolari. Siamo sempre attenti a indossare i dispositivi di protezione».

Che differenze trova tra la prima e la seconda ondata di contagi?

«A marzo era tutto nuovo, ora almeno sappiamo come affrontare la situazione sul lato pratico. La tensione è alta perché un po' di timore per il contagio c'è sempre. Negli ultimi giorni, con il boom di ricoveri, la stanchezza fisica e mentale si è fatta sentire. Abbiamo una fortuna: siamo una bella squadra, quando possibile cerchiamo di darci una mano tra colleghi».

Cosa significa rimanere a fianco dei pazienti impauriti e lontani dagli affetti?

«Serve empatia, pazienza e comprensione. Nell'ultimo periodo assistiamo ad un veloce turnover di pazienti, nemmeno il tempo di liberarsi e un posto letto torna nuovamente occupato. Ogni ricovero ha una sua storia. Non è così semplice, spesso i pazienti si sfogano con noi perché provano paura e rabbia. Io cerco sempre di confortarli, faccio il possibile per alleviare le sofferenze anche dal punto di vista emotivo».

Cosa la colpisce di più nel suo lavoro durante questa pandemia?

«Tra le tante difficoltà rimane impressa la riconoscenza dimostrata da pazienti e familiari. Quando ti dicono grazie per ciò che fai. E' una cosa semplice, ma è tutto quello che serve a tirarti su di morale dopo una giornata stressante».

In famiglia le crea problemi essere un'infermiera di Malattie infettive?

«Do l'esempio alle mie figlie di 12 e 20 anni. Ho insegnato a entrambe i rischi del contagio da coronavirus, si comportano sempre bene e rispettano le disposizioni. Nonostante la giovane età, mettono la mascherina e evitano gli assembramenti. Forse perché sanno che loro madre è dall'altra parte della barricata».

Cosa direbbe ai negazionisti?

«Mi fanno tanta rabbia perché qui stiamo lavorando per tutti. Anche per loro».

Elisa Fais

