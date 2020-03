LA SITUAZIONE

PADOVA Sono 674 i contagi di Coronavirus in tutta la provincia di Padova, sedici in più rispetto al report precedente. E' quanto riporta l'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero ieri sera. Fermo il numero dei casi a Vo', con 82 soggetti confermati. Si alzano ancora i ricoveri in area non critica in Azienda ospedaliera, arrivando a 51 pazienti in totale, dieci in più rispetto al bollettino della mattinata. Ventidue invece i pazienti in condizioni critiche in Terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza in via Giustiniani sono stati dimessi 38 soggetti. Prendendo in considerazione l'Ulss 6, all'ospedale di Schiavonia si segnalano 49 ricoveri in area non critica (+1) e otto pazienti in Terapia intensiva. All'ospedale di Piove di Sacco risultano ricoverate in reparto 13 persone (+5), un paziente è in rianimazione ed è stato registrato un unico decesso. Nella cittadella sanitaria di Cittadella arrivano a tredici i pazienti ricoverati non critici, cinque in più rispetto al report precedente.

I LUTTI

Si allunga la lista delle vittime del Coronavirus nel Padovano, che sono arrivate ieri nove, tre in più in 24 ore. Sono Nerone Ugo Melato, 89 anni, di Saletto, morto all'ospedale di Schiavonia, Camilla Costantini, 98 anni, anche lei di Saletto, entrambi ospiti della Casa di riposo di Merlara, e Ettore Nicolè, 90 anni, di Curtarolo, deceduto ieri anche lui a Schiavonia.

Il primo a non farcela è stato Adriano Trevisan, residente a Vo', deceduto dopo il ricovero all'ospedale di Schiavonia. Poi è stata la volta di Mansueto Miazzo, 68 anni, di Grantorto, malato oncologico. Il giorno dopo è morto un 92enne residente a Vigodarzere. Cinque giorni fa se n'è andato anche Renato Turetta, amico di Adriano Trevisan e paziente due a Vo'. L'ipotesi è che i due siano stati contagiati nel bar dove trascorrevano molto tempo assieme.

Nella serata di martedì 10 marzo un anziano di 93 anni residente a San Giorgio in Bosco è spirato nella rianimazione dell'Azienda ospedaliera, dopo un trasferimento da Cittadella visto l'aggravarsi delle sue condizioni. L'uomo, che non aveva patologie pregresse, ha contratto il virus nel quadro del focolaio di Villa del Conte. È deceduta nella mattinata di sabato a Cittadella, dopo venti giorni di ricovero in ospedale, Vanna Marcato, 52enne di Gazzo: era malata terminale a causa di un tumore allo stadio avanzato, ma il tampone effettuato ha comprovato la sua positività.

IL PERSONALE MEDICO

Dopo i contagi tra il personale medico dell'Azienda ospedaliera, emergono anche i primi casi all'Ulss 6 Euganea. Un dermatologo e un chirurgo che prestano servizio nelle strutture ospedaliere dell'azienda sanitaria sono risultati positivi al tampone. Per prevenire l'eventuale diffusione del virus già nei giorni scorsi infermieri e medici sono stati invitati a sottoporsi al tampone di controllo. Finora non sono stati rintracciati altri casi e la situazione è sotto controllo. Non c'è stato bisogno di chiudere ambulatori o servizi. Risale a l'altro ieri la notizia della positività di un cardiochirurgo e un chirurgo generale dell'Azienda ospedaliera. I due casi si aggiungono a quelli già noti in Cardiologia e Chirurgia pediatrica.

Nell'emergenza sanitaria in corso si inserisce la richiesta di Anaao Assomed, sindacato dei medici ospedalieri. «Si garantisca da subito dichiara Anaao il controllo dei medici e del personale sanitario in prima linea negli ospedali veneti e nel territorio con la esecuzione agli stessi dei tamponi senza se e senza ma».

Elisa Fais

