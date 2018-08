I migranti puliscono la strada: «Vogliamo integrarci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA «È il modo migliore per integrarci onestamente». Friday e Celestian, due migranti nigeriani arrivati in Italia due anni fa, lavorano gratis, senza che nessuno glielo abbia chiesto. È già capitato più volte in passato, è successo di nuovo ieri. Sotto il sole, con la temperatura di 32 gradi, i due ragazzi hanno impugnato scope e zappino in piazzale Ponte Corvo, a due passi dalla Basilica del Santo. Lo scopo? Pulire il marciapiede e togliere le erbacce. Ai paletti del parcheggio hanno appoggiato un paio di cartelli per...