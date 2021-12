LA GIORNATA

CITTADELLA Escono con il sorriso e con in mano, da appendere nella cameretta dopo averlo mostrato ad amiche ed amici, il Diploma di bambina o bambino coraggioso e poi con dei fogli con l'immagine dell'Uomo ragno o Biancaneve da colorare. Ricordo di un giorno particolare com'è normale che sia. Con un po' di timore perchè certo a nessun piccino, anche del terzo millennio, piace farsi una puntura che in realtà dura pochissimo ed è impercettibile. Al loro fianco mamme e papà, e poi i il personale sanitario, i volontari di Protezione Civile e Croce rossa italiana, che cercano di mettere tutti a loro agio.

Un'ottantina nell'arco della giornata di ieri, i giovani dai 5 agli 11 anni, che si sono vaccinati nel centro di Cittadella, nel palasport a fianco dello stadio Pier Cesare Tombolato, nel primo giorno di apertura della vaccinazione anche per loro. Il primo in assoluto è stato Gabriele di 6 anni abitante nella città murata. Poi via via.

Assieme a quella dei più piccoli, anche le linee per le prime dosi di vaccino, un centinaio di iscritti d'età che va in prevalenza dai 40 ai 60 anni, e quelle per le terzi dosi con 740 prenotati. Anche la giornata di ieri è stata intensa per il personale medico ed infermieristico composto sia da dipendenti dell'Ulss 6 Euganea, che da operatori contrattualizzati specificatamente per le vaccinazioni e da volontari. «Ho sentito un pochino, ma non mi ha fatto male», racconta l'esperienza della puntura vaccinale Primo, 9 anni, di Cittadella. Al suo fianco il papà. Prima del suo turno eccolo osservare curioso tutti i movimenti dell'organizzazione. La Protezione Civile che accoglie le persone, la Croce rossa che verifica la documentazione ed avvia ai vari sportelli in base al numero delle persone in attesa, poi l'incontro con i medici, la vaccinazione ed in fine l'attesa nell'area di controllo con tempi di 15, 30 o 60 minuti, in base alla propria situazione clinica.

Una sorta di meccanismo di precisione che fa in modo che l'attesa del turno duri il meno possibile. Lo sportello per i più piccoli era il numero 8. All'interno i pediatri di famiglia dell'Ulss 6 Euganea Immacolata Naso e Luigi Saretta. «Siamo qui volontariamente - spiegano - ci hanno chiesto di venire ed eccoci, come tanti altri colleghi. Crediamo in questo progetto. Nei nostri ambulatori stiamo facendo le vaccinazioni per la fascia 12-18 anni, dopo Natale, sempre negli studi, cominceranno le vaccinazioni per la prima fascia avviata oggi. E' stato molto importante cominciare, anche perchè chi si vaccina è d'esempio. Da quello che abbiamo constatato, la scelta dei genitori di vaccinare i figli piccoli - concludono i pediatri - è dettata dalla consapevolezza della protezione della salute dei figli anche perchè sotto i 12 anni non occorre il green pass». «Soddisfatta, non vedevo l'ora di vaccinarmi anche perchè i miei fratelli più grandi mi dicevano scherzando che ero una no-vax, racconta Alice, 11 anni di Galliera Veneta. La mamma: «Come genitori la scelta è stata supportata da un'amica genetista. E' importante ricevere informazioni chiare e precise. Ringrazio tutto il personale che ci ha messo a nostro agio, gentilissimo». Sempre ieri a Fontaniva invece, utilizzando nuovamente degli spazi dell'azienda Sariv di Oddone Sartore, in accordo con il Lions Club di Cittadella i cui volontari hanno svolto servizio di accoglienza, giornata di libero accesso per le terze vaccinazioni. Impegnati i quattro medici del gruppo di medicina integrata di Cittadella con studi in via Roma. Hanno risposto in 150.

Michelangelo Cecchetto

