IL PROVVEDIMENTO

PADOVA Segnaletica informativa, sorveglianza costante, responsabilizzazione degli ambulanti. É questa la formula adottata dall'amministrazione comunale per mettere in sicurezza i mercati cittadini che, da qui a Natale, rischiano di registrare un notevole affollamento. Venute meno le transenne imposte dal Dpcm scaduto lo scorso 3 novembre, venerdì scorso il sindaco Sergio Giordani ha firmato una nuova ordinanza che va a recepire le nuove disposizioni volute dalla Regione. Un'ordinanza che sarà in vigore fino al prossimo 15 gennaio e che sarà valida nei mercati delle piazze, di Prato della Valle e in quelli presenti a cadenza settimanale nei quartieri.

LA RIORGANIZZAZIONE

«Al posto della perimetrazione che risulta di difficile gestione spiega l'assessore al Commercio Antonio Bressa abbiamo preferito adottare delle altre modalità di controllo. In primis abbiamo potenziato la cartellonistica perché deve essere chiaro a tutti come ci si deve comportare all'interno del mercato. In seconda istanza, puntiamo molto sulla vigilanza che viene affidata in parte alla Protezione civile e, in parte, ad una cooperativa. Infine scommettiamo sulla responsabilizzazione degli ambulanti che dovranno garantire il distanziamento sociale davanti ai loro banchi. Diversamente, chi sbaglia paga».

L'ordinanza firmata venerdì scorso da Giordani norma anche aspetti più secondari del commercio ambulante. Nel dispositivo, per esempio si spiega che gli operatori su area pubblica di via Belludi e piazza del Santo (in pratica le coronare) nonchè gli esercenti di attività di commercio su posteggi isolati e coloro che svolgono l'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante, sempre nel rispetto della normativa di settore, devono provvedere autonomamente ad organizzare il proprio spazio, eventualmente anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti. L'ordinanza dispone anche la sospensione nei mercati ordinari e nei posteggi isolati della vendita di abbigliamento e calzature usati ad esclusione dei mercati dell'usato a merceologia esclusiva.

LA DEROGA

Lunedì scorso, invece la capo settore del Commercio Marina Celi ha firmato un'ordinanza che, come accade ormai da qualche anno, concede ai mercati di piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, di piazza Dei Signori e Prato della Valle (solo ortofrutta) di rimanere aperti fino alle 19 e non come accade negli altri periodi dell'anno fino alle 13. Il dispositivo ha validità all'8 dicembre al 6 gennaio e viene applicato tutti i giorni in piazza Delle Erbe, piazza dei Frutti e in Prato della Valle e dal martedì al sabato in piazza Dei Signori. Un'ordinanza che in passato aveva fatto scendere sul piede di guerra i locali di piazza Dei Signori che, di fatto, si vedevano negare i plateatici per tutte le festività natalizie. Una circostanza che rischiava di aggravarsi quest'anno dal momento che, nonostante le temperature invernali, la gente preferisce ancora sedersi all'aperto. Da qui la decisione del Comune di tendere una mano tanto agli ambulanti quanto agli esercenti. L'anno scorso, infatti i banchi di piazza Dei Signori potevano rimanere aperti tutta la settimana quest'anno, invece, la piazza rimarrà libera la domenica e il lunedì.

Alberto Rodighiero

