I cittadini di San Giorgio delle Pertiche lamentano che da mesi al centralino dell'ambulatorio della medicina di gruppo non risponde nessuno. I novemila assistiti dei sette medici di base che lavorano nella sede di via Roma, nell'ex municipio a fianco della chiesa del capoluogo, attendono invano ore prima di parlare con una segretaria. In caso di urgenze affermano che sia difficilissimo parlare direttamente con un medico. Del problema è a...