LA SITUAZIONEPADOVA Hanno le liste pronte, hanno i turni già organizzati e hanno metaforicamente la siringa in mano. I primi medici di famiglia sono pronti a partire per vaccinare i pazienti tra i 70 e i 74 anni e tutti gli ultraottantenni che non riescono ad uscire di casa. I poliambulatori in prima linea sono quelli di Vigonza e Maserà ma stanno definendo i dettagli per partire anche i medici di Sant'Elena di Este, Abano, Montegrotto e di...