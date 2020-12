L'APPELLO

VIGONZA «Ore e ore di lavoro e poi, quando li vedi davanti al bar a fumacchiare, senza mascherina vorresti urlare tutta la rabbia». Inizia così lo sfogo di Francesco Alibrandi, medico di base, cofondatore della medica di gruppo integrata Vigonza Medica, ex consigliere comunale ed ex assessore al sociale. Da mesi lui e i suoi dodici colleghi sono in trincea, a districarsi tra tamponi, ricette, visite, whatsapp e mail. Ed è quasi quotidiano il loro invito a non creare assembramenti, a rispettare le regole, e ad avere comportamenti responsabili.

IL RACCONTO

«Voi non potete immaginare quanto sia dura in questo periodo dice il medico - La gestione del problema, la gestione dei contatti, la gestione dei controlli, il telefono che squilla ogni secondo, whatsapp che diventa strumento di comunicazione ottimale per i pazienti (temperatura, ossigeno: 2-3 volte al giorno), poi le videochiamate. Non c'è sabato, non c'è domenica. Poi le lunghe ore a fare tamponi conciati come pulcinella, sudati sotto i camici di plastica, e a controllare gli esiti e a comunicarli a chi è in ansia. E a tranquillizzarli. E far capire loro cos'è l'isolamento, cos'è la quarantena. E far capire che l'ansia non serve, ma ci vuole serietà. Tutto questo lo fai perché è giusto. Poi passi davanti al bar e li vedi chiacchierare fumacchiando amenamente, senza mascherina, vicini vicini. Vorresti urlare loro tutta la tua rabbia. Ma non si può, non è elegante. Non importa: domani si ricomincia».

L'ATTIVITÁ

In un solo mese, dall'1 novembre al 4 dicembre, a Vigonza Medica sono stati eseguiti 1345 tamponi rapidi; di questi 299 (22,3%) sono risultati positivi. Sono stati inoltre eseguiti 618 tamponi molecolari, in parte per completamento diagnostico ed in parte per uscita dall'isolamento.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, e quindi già in primavera, nella struttura si sono effettuati i tamponi senza dover ricorrere all'ospedale e, con la recrudescenza della pandemia di quest'autunno, i medici hanno organizzato l'esecuzione dello screening per il Covid con il sistema del drive-in, previo appuntamento del proprio medico di base.

LA CONSIDERAZIONE

«La letalità del virus non è minimamente cambiata rispetto alla scorsa primavera ha spiegato Alibrandi - Abbiamo solo migliorato la capacità di gestire le fasi critiche iniziali. Questa gestione può andare se i numeri sono limitati. Purtroppo siamo continuamente esposti a mille distinguo e ognuno dice la sua. Io insisto con un pensiero di fondo che mi è caro: Se i cervelli funzionassero non ci sarebbe bisogno di regole. Il problema è tutto lì. Ci stiamo dando da fare, parecchio. Le nostre giornate di lavoro non finiscono mai. Nessun problema. Non vogliamo ringraziamenti».

Una richiesta però c'è: « Vi chiediamo collaborazione: ad esempio quando indichiamo i giorni di isolamento necessari (per i soggetti positivi) o di quarantena (per chi ha avuto contatti stretti con soggetti positivi) non diamo semplici consigli. No. Stiamo indicando quello che si deve fare per uscire tutti insieme da questa situazione pesante il più presto possibile. I mille distinguo, tutti legittimi, non pagano: facciamo in modo, tutti insieme, che la barchetta non affondi».

Alla data dello scorso 3 dicembre la situazione dei contagi da Covid-19 a Vigonza, in base ai dati del Dipartimento di Prevenzione Ausl 6, era di 189 positivi e di 7 ricoverati.

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

