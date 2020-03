I MALUMORI

PADOVA «Siamo in una situazione di grande difficoltà. Siamo gli unici imprenditori assieme alle sale cinematografiche ad avere l'attività totalmente bloccata, ferma. Danni incalcolabili che si sommano con quelli dell'indotto che creiamo. La speranza è che tutto termini questa settimana. Altri sette giorni di chiusura serrata sarebbero devastanti». Le parole sono di Andrea Cavinato, presidente del Sindacato italiano locali da ballo di Padova, titolare del Paradiso Latino di Campodarsego. «Questa mattina a Venezia (ieri per chi legge) abbiamo avuto un incontro con il governatore del Veneto Luca Zaia. Era presente anche il nostro presidente nazionale Maurizio Pasca giunto da Roma - continua - Gli abbiamo presentato la nostra situazione, ha compreso, ma ci ha illustrato chiaramente come stanno le cose e come sia di fatto impossibile un dietrofront al decreto emanato domenica sera. Ha le mani legate. Staremo chiusi fino all'8 marzo».

Cavinato evidenzia anche un altro aspetto creatosi in questi giorni di chiusura: «La nostra clientela di fatto è stata traslata in discobar, bar e altri locali non classificati come locali di intrattenimento notturno, certo con meno spazi, ma con quali provvedimenti per la sicurezza sanitaria? Il nuovo decreto ha indicato delle misure da prendere. Vedremo. A questo punto non possiamo che sperare che tutto termini questa settimana e che non ci sia nessun altro prolungamento. Mercoledì il presidente nazionale incontrerà a Roma dei rappresentanti del governo per illustrare le nostre necessità e capire come potersi muovere per degli aiuti economici».

I LAVORATORI

«Situazione catastrofica per il centinaio di imprenditori in regione con cinquemila dipendenti ed un importante indotto. Siamo totalmente inibiti al lavoro. Con questo ulteriore provvedimento, non si è arginato il problema sanitario, i giovani e non solo vanno in altri spazi, com'è giusto che sia essendo chiusi tutti i locali dove spesso si ritrovano» spiega Riccardo Checchin, contitolare della Lobby Agency che gestisce numerosi locali in Veneto. «I locali oggi sono vere e proprie aziende, con budget, pianificazioni annuali della programmazione, contratti di lavoro, contratti con gli artisti e relativi anticipi economici e molto altro. Non sono il semplice svago come pensano in molti. Non è come un tempo dove si balla e basta. Il blocco totale produce anche effetti irreversibili. Spero si valutino sgravi fiscali o contributi anche per il nostro settore».

Checchin lancia una proposta: «Potremmo riaprire con una riduzione di capienza. Attualmente per persona si calcolano 1,2 metri quadrati, potrebbe essere portata ad 1,6 così da riprendere comunque l'attività. C'è voglia di ritornare ad incontrarsi trascorrendo un po' di tempo divertendosi, facendo festa. Soprattutto i giovani non rimangono a casa.

«C'è il rischio che ci siano eventi privati, incontrollati. Un comparto come il nostro non può più permettersi di stare bloccato, è l'opinione di Michele Bordignon, uno dei principali direttori artistici e pierre del Veneto.

I CLIENTI

«Inevitabilmente le persone si auto organizzano, si aggregano in altri spazi molto più piccoli dei nostri locali e magari senza rispettare le norme, cosa che le discoteche, sempre molto controllate, fanno. Se ci lasciano aprire, si riparte alla grande». Non pochi poi gli operatori che speravano, considerato che il problema Coronavirus si è evidenziato venerdì 21 febbraio, che si potesse riaprire in questo fine settimana. Se non venerdì o sabato, almeno domenica. Avendo perso un periodo importante come quello della fine del carnevale, domenica, ricorrenza della Festa della donna, avrebbe potuto esserci una importante ripartenza. Ed invece nulla. Tutto chiuso fino a lunedì. Gli operatori guardano all'evolversi della situazione nell'attesa che arrivi il via libera per poter ritornare al lavoro almeno nel secondo fine settimana del mese.

Michelangelo Cecchetto

