PADOVA «Non siamo mascherine, siamo farmacisti che hanno fanno il loro lavoro e piangono i loro morti che, soprattutto a Bergamo e Brescia, sono dei santi». È infuriato Giovanni Cirilli, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Padova. «È ora di finirla con questo attacco che dura da due mesi. Facciamo il nostro lavoro, forniamo farmaci anche a domicilio, ossigeno, assistenza psicologica a chi arriva in farmacia a volte anche talmente impaurito da scoppiare a piangere. Non voglio parlare di prezzi, quelli li fanno i produttori ed i grossisti. Noi cerchiamo di fare di tutto per assistere le persone».

La decisione del governo di annunciare che il prezzo delle mascherine chirurgiche è calmierato a 50 cent sta creando confusione fra le persone che recano nelle farmacie e nelle parafarmacie dove le mascherine non sono disponibili o vengono vendute a prezzi più alti di quello annunciato, ossia i 50 centesimi più Iva che alza il costo a 61 cent.

«Sono costantemente al telefono per reperire mascherine, venerdì scorso ho finito la scorta ma nessun grossista le fornisce a meno di 70-80 centesimi più Iva l'una, diventa impossibile venderle a 61 centesimi ma le persone arrivano e ti dicono che devono costare 50 cent - spiega Laura Furlan titolare della Parafarmacia Conciapelli -, noi ci confrontiamo continuamente anche tra colleghi ma questa è la situazione. Ho interpellato anche le due associazioni di categoria ma nulla da fare. Per quanto riguarda la fornitura prevista dalla Protezione Civile che ha stilato un elenco dei fornitori succede la stessa cosa non c'è un referente rintracciabile. Purtroppo - conclude - in queste condizioni non si riesce a garantire il prezzo».

Sul fronte mascherine si registra l'iniziativa del gruppo lavanderie Pillan. «Noi forniamo mascherine lavabili ai privati o alle aziende o a chi ne ha bisogno con un costo di 29 centesimi - afferma il referente del servizio - ma offriamo anche il noleggio per le grandi quantità e ci occupiamo anche del lavaggio delle stesse che può essere ripetuto per 12 volte».

