Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LUTTIPROVINCIA Sergio Tracanzan era una persona conosciutissima per il suo lavoro e per il suo impegno per Grantorto. Il giorno di Pasqua a Schiavonia, il Coronavirus ha fermato i suoi 73 anni di vita. Il Covid-19 ha colpito anche la moglie Antonia che tutti chiamano Laura, ora negativizzata, e poi il primogenito Valerio, 48 anni, che giovedì dovrebbe essere dimesso dall'ospedale di Cittadella dove per una settimana è stato in terapia...