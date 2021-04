Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LUTTIPIACENZA D'ADIGE/CARTURA Ai medici che stavano per intubarlo ha fatto una promessa: «Lotterò per riabbracciare la mia famiglia, soprattutto i miei cari nipoti». Purtroppo non li ha più rivisti: Valerio Mantovani, di Piacenza d'Adige, si è spento sabato scorso all'ospedale di Schiavonia. Aveva 68 anni, un fisico forte e nessuna patologia salvo una lieve ipertensione. Eppure il virus ha avuto la meglio sul fornaro de Montagnana che...