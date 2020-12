I LUTTI

PADOVA Si allunga il tragico elenco delle persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Nelle ultime ore all'ospedale di Schiavonia non ce l'ha fatta un sessantottenne di Padova. Numerosi i lutti nei paesi della provincia.

LO CHOC

Choc a Stanghella per la scomparsa a 73 anni di Rino Barin, molto noto e benvoluto in paese. L'anziano, che pare non avesse precedenti problemi di salute, è stato sconfitto dal Covid, contro il quale ha combattuto strenuamente all'ospedale Madre Teresa di Calcutta. La situazione, purtroppo, era ormai da giorni compromessa, ma la comunità di Stanghella ha sperato fino all'ultimo che si riprendesse, auspicando che il suo essere grande e forte potesse bastare a salvargli la vita. Purtroppo così non è stato. Rino era pensionato e viveva con la moglie Luigina in via Gorzon Destro Inferiore. Oltre alla consorte ha lasciato le amatissime figlie Laura e Katia e gli adorati nipoti. La sua grande passione era il ciclismo. Nel 1991 aveva fondato con alcuni altri appassionati delle due ruote l'Asd Polisportiva Amici del Ciclismo, di cui era stato vicepresidente fino al suo scioglimento, risalente a due anni fa. Con la sua gentilezza, il suo carattere mite e la sua disponibilità Rino era davvero molto caro a tanti compaesani. Frequentava la parrocchia di Stanghella, partecipando attivamente alle attività. Domani alle 17.30 sarà recitato in chiesa il Santo Rosario, mentre sabato alle 10 verrà dato l'ultimo saluto a Rino.

Anche Este piange un'altra vittima del virus: Bianca Lonardi, 88 anni. Era ricoverata al Covid hospital di Schiavonia. L'anziana, vedova e con una figlia, soffriva anche di altre patologie. Nonostante le precauzioni (l'anziana non usciva di casa praticamente da un anno) il virus non ha risparmiato né lei né la sua famiglia, che è tuttora in isolamento visto l'esito positivo dei tamponi. «È un dolore troppo grande», dice la figlia Mariagrazia, dirigente amministrativo proprio all'ospedale Madre Teresa di Calcutta. In prima linea da quel maledetto 21 febbraio per riorganizzare i servizi ospedalieri, fatica ancora ad accettare che il virus si sia portato via la madre. Bianca abitava nel quartiere di Meggiaro. Ora lascia nel dolore la figlia Mariagrazia e la nipote Giorgia. Il funerale verrà celebrato sabato alle 10 nella chiesa di San Girolamo a Meggiaro.

FAMIGLIA STORICA

Non ce l'ha fatta neppure Danilo Girolamo Peruzzo, di 90 anni. L'anziano, già affetto da altre patologie, era ricoverato all'ospedale di Cittadella dopo che era risultato positivo al Covid 19. Peruzzo, appartenente a una delle famiglie storiche di Villafranca Padovana, era molto conosciuto in paese dove, fino al momento della pensione era proprietario del frequentato negozio di ferramenta del capoluogo. Il novantenne, che viveva in via Piazzola, era rimasto vedovo di recente. Lascia tre figlie. In paese lo ricordano come una persona gentile, allegra anche se, a causa dell'età e degli acciacchi, da tempo le sue uscite erano rare.

Cordoglio anche a Conche, frazione di Codevigo, per la morte di Bruno Fiorindo, 90 anni, deceduto domenica scorsa, all'ospedale di Piove di Sacco dove era ricoverato da qualche giorno per complicanze legate al Covid-19. Nato nella stessa Conche, si era dedicato dapprima all'agricoltura, per passare poi alla gestione di una bar con annessa trattoria nella vicina Valli di Chioggia, lungo la Ss 309 Romea. Nel tempo aveva poi aggiunto anche la macelleria adiacente, attività tuttora seguita dalla famiglia. Un bravo imprenditore Bruno Fiorindo, che aveva colto l'opportunità di più attività commerciali lungo la trafficata statale, fornendo un servizio ai tanti viaggiatori di passaggio, oltre che ai residenti. Sposato con Maria Annunziata Nalin, alla morte della consorte avvenuta nel 2014, Bruno Fiorindo ha continuato a vivere nella sua abitazione, nonostante l'età avanzata, anche grazie alla rete di familiari che vivono nelle vicinanze. I funerali oggi pomeriggio alle 15 a Conche, nella cui chiesa sarà accompagnato dai figli Silvana e Valerio e dalle amate nipoti Ilaria, Alberta, Chiara e Silvia, quest'ultima capogruppo di maggioranza a Codevigo.

NELL'ALTA

Il Covid-19 ha ucciso anche due anziani residenti a Villanova di Camposampiero. Un uomo di 89 anni deceduto al nosocomio di Piove di Sacco nonostante il personale medico abbia profuso ogni sforzo per salvarlo, e un altro di 96, Evelino Pasqualetti. Quest'ultimo due anni fa aveva perso la moglie Giuliana Furlan con la quale viveva in via Mussolini. Una donna molto conosciuta a Villanova per essere stata la bidella della elementare della frazione di Mussolini. Pur essendo avanti con gli anni, Evelino Pasqualetti è sempre stato autosufficiente. Ma il suo fisico non ha retto all'attacco del Coronavirus e si è spento in ospedale a Camposampiero. Evelino Pasqualetti era amato da tutti per la sua bontà.

