I LUTTI

PADOVA È mancata a causa del Coronavirus dopo essere stata ricoverata all'ospedale di Camposampiero, dove potrebbe essere stata contagiata. Non ce l'ha fatta Luciana Milani, 90 anni, da più di mezzo secolo residente a Battaglia Terme.

LA STORIA

Originaria di Pernumia, Luciana Milani si era trasferita nella cittadina termale dopo il matrimonio. Nella vita è stata una casalinga. Si è curata della crescita dei figli Andrea, medico di base di Pernumia, Gigliola e Massimo. Era una grande appassionata di sartoria, ha vestito con amore e dedizione tutta la famiglia. La donna soffriva di patologie legate all'età.

LA MALATTIA

La disavventura della novantenne inizia qualche settimana fa, allorché a seguito di una caduta accidentale avvenuta nella sua abitazione si è rotta il femore. Dato che il presidio ospedaliero di Schiavonia sarebbe divenuto Covid di lì a poco, i sanitari hanno deciso per un trasferimento a Camposampiero.

«Il primo tampone a cui è stata sottoposta è risultato negativo spiega il figlio Andrea Quando invece è stata dimessa, lunedì scorso, l'esito è stato positivo. Nel giro di qualche ora mia madre ha iniziato ad accusare tosse e febbre. A quel punto è stata ricoverata nell'ospedale della Bassa». Lì, ieri, la signora si è spenta.

IL RICORDO

Viene ricordata come una persona riservata ed elegante, molto dedita ai figli. «Per noi ha sempre fatto di tutto e di più aggiunge Siamo cresciuti in un contesto semplice, mio padre faceva l'operaio».

Nei prossimi giorni Luciana Milani verrà salutata in forma strettamente privata. «Potremo partecipare solamente io, mia moglie e mia figlia, gli altri parenti sono in quarantena». Appena possibile sarà celebrata una messa in suo suffragio. «Il fatto che non venga celebrato il funerale è l'aspetto più triste - conclude il figlio Andrea - Avremmo desiderato starle vicino fino all'ultimo».

Salgono intanto a tre le vittime da Coronavirus nel comune di Limena. Al primo decesso di Renzo Baessato, 80 anni, morto il 17 marzo all'ospedale di Schiavonia dopo appena un paio di giorni dal ricovero, si aggiungono altre due vittime decedute venerdì e domenica scorsa in azienda ospedaliera di Padova dove si trovavano ricoverati a causa del peggiorare delle loro condizioni di salute.

Si tratta di V.F., ottantenne, e A.L., di 70 anni, entrambi residenti nella frazione di Taggì di Sotto come lo stesso Baessato.

Francesco Cavallaro

Barbara Turetta

