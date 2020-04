I LUTTI

CASALE DI SCODOSIA/VILLANOVA Sarà una Pasqua amara per la comunità di Casale di Scodosia, a cui il maledetto virus in soli due giorni ha strappato via due concittadini. Venerdì è mancato Fabio Girlanda, 82 anni, ricoverato da più di un mese all'ospedale di Legnago (Verona). Ieri mattina lo ha raggiunto Renato Facciolo, 74 anni, paziente invece del Covid hospital di Schiavonia. Per la famiglia Facciolo, al dolore della perdita si aggiunge quello altrettanto profondo di non poter accompagnare al cimitero la salma del loro caro, visto che moglie, figlio, nuora e i due nipotini sono ancora in quarantena.

IL CALVARIO

Il loro calvario è iniziato il 7 di marzo quando alla moglie Lina è venuta la febbre. Una settimana dopo è stata ricoverata all'ospedale di Schiavonia. «Zio Renato stava bene, aveva soltanto un po' di tosse racconta il nipote Gianantonio Facciolo, 54 anni e molto legato all'anziano, con cui condivideva la passione per la pesca Il 18 marzo è andato a Schiavonia per farsi il tampone, più per scrupolo che per altro visto che non manifestava sintomi. Lo hanno ricoverato. Per quattro-cinque giorni siamo riusciti a sentirlo al telefono, come pure la zia. Poi si è aggravato e i medici sono stati costretti a intubarlo». La moglie reagiva bene alle cure tanto che, dopo una settimana e mezza di ospedale, è stata finalmente dimessa. Lui, purtroppo, no. Ma la famiglia non ha mai perso la speranza, fino a quando ieri mattina, dall'ospedale è arrivata quella telefonata. «Eravamo sicuri che lo zio sarebbe tornato a casa perché non aveva patologie spiega il nipote invece il virus se l'è portato via».

Prima di godersi la pensione, Renato era stato un gran lavoratore: falegname, titolare di un maglificio e infine dipendente in una ditta specializzata nell'arredo d'ufficio. «Il suo motto era prima gli altri racconta il nipote Pensava sempre alla famiglia, agli amici, alle persone in difficoltà e poi, forse, a se stesso». In via Verdi, dove abitava insieme alla moglie e sotto al figlio Fabio, lo piangeranno in tanti. Se c'era un lavoretto da fare o una piccola manutenzione i residenti, soprattutto i più anziani, si rivolgevano a lui, che non negava mai il suo aiuto a nessuno.

LA MALATTIA

Se il ricovero di Facciolo all'ospedale è stato una cosa inaspettata, il suo concittadino Fabio Girlanda, 82 anni, conosciuto in paese come Gusto era in ospedale a Legnago (Verona) prima che scoppiasse l'epidemia. Il coronavirus lo avrebbe contratto proprio lì. In breve tempo le sue condizioni di salute sono peggiorate. L'82enne, che prima della pensione era titolare di un mobilificio, viveva in via Sabbionara con la moglie Flora e lascia nel dolore le figlie Anisca e Arianna e cinque nipoti. Il terzo figlio, Luca, 41 anni, lo aveva perso nel 2009 in un incidente stradale avvenuto a Veronella. Un lutto terribile per la famiglia, a cui si aggiunge ora la perdita di Gusto. «In questo momento è difficile trovare le parole per esprimere la sofferenza di questa nostra comunità afferma il sindaco reggente Marcello Marchioro Rivolgo a nome mio, dell'amministrazione tutta e della cittadinanza un pensiero e un messaggio di condoglianze alle famiglie colpite dal lutto e una preghiera per i nostri cari concittadini». Terza croce dunque per Casale, che il 30 marzo scorso aveva pianto la scomparsa di Antonio De Battisti, 92 anni, ospite della casa di riposo di Merlara. Attualmente i contagiati sono una ventina, perlopiù famiglie di infermieri o operatori socio-sanitari, mentre una signora è ricoverata al Covid hospital.

NELL'ALTA PADOVANA

Prima vittima del Coronavirus a Villanova di Camposampiero. È Irene Dal Molin, 93 anni. Ieri mattina l'anziana si è spenta all'ospedale di Camposampiero. Irene, vedova Coletto, era entrata al Pietro Cosma per problemi non legati al Covid-19 e proprio all'interno del nosocomio si sarebbe contagiata. Cordoglio alla famiglia è arrivato dal sindaco di Villanova, Cristian Bottaro. «Come comunità ci vogliamo stringere al figlio Matteo e agli altri famigliari», afferma. Matteo Coletto è molto conosciuto in paese in quanto affermato maestro di ballo salsa e merenghe. Coletto gestisce la scuola di danza La Guajira Son, e in passato ha vinto numerosi titoli di danza e ballo in Italia e all'estero.

