I LUTTI

CAMPOSAMPIERO Continuano, anche se in diminuzione, i decessi a causa del Covid 19.

All'età di 78 anni, per gravi patologie preesistenti e fiaccata anche dal Covid, se n'è andata Liliana Perin, chiamata da tutti Feliciana, molto conosciuta a Camposampiero per aver lavorato una trentina di anni fa nella trattoria di famiglia La croce d'oro e nel distributore di carburanti lungo la vecchia statale del Santo. La donna si è spenta all'ospedale di Camposampiero dov'era ricoverata da tre settimane. Feliciana fino a Natale è rimasta a casa accudita amorevolmente dal marito Alberto Rigo, vecchia gloria del Campetra Calcio, prima come attaccante nel mitico campo Varrati in via Cordenons e poi allenatore del sodalizio calcistico di Camposampiero. «Mamma e papà avrebbero festeggiato 50 anni di matrimonio fra due anni- ricorda il figlio Marco, insieme al fratello Davide - Sono stati una coppia che si è amata e rispettata, un esempio per noi figli e per i loro nipoti».

Ieri alle 15 nell'ospedale di Schiavonia si è spento Alberto Rocco. L'anziano, che martedì prossimo avrebbe compiuto 84 anni, abitava in via San Marco a Camposampiero. Infermiere apprezzato quando lavorava all'ospedale nel reparto di medicina, Rocco era una persona sempre pronta ad aiutare gli altri. «Papà non amava le chiacchiere ma c'era per tutti», lo ricorda la figlia Patrizia in lacrime. Gli ultimi anni per lui sono stati un calvario: varie patologie si sono susseguite. Lo scorso 18 gennaio poi è risultato positivo al Covid. «Per me e la mia famiglia sono giorni drammatici - confessa la figlia Patrizia - Anche mamma Luisa è ricoverata all'ospedale di Schiavonia e siamo in pena per lei. Io mi sono battuta per ricevere un aiuto da parte di qualcuno per assistere mio padre malato ma non ho trovato risposte».

Anche Loreggia piange un'altra vittima. É Ruth Hefti, di 71 anni. Originaria della Svizzera, da ormai parecchi anni con la famiglia si era trasferita nella frazione di Loreggiola. Da tempo soffriva di patologie pregresse. Nelle ultime settimane è sopraggiunta anche la positività al Covid-19 che l'ha costretta al ricovero ospedaliero a Camposampiero dove il suo cuore ha smesso di battere. All'ospedale di Piove di Sacco martedì si è spento Silvano Boaretto, classe 1948, risiedeva nella frazione di Corte.

Luca Marin

(Hanno collaborato Cesare Arcolini, Nicola Benvenuti)

