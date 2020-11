I LUTTI

CAMPOSAMPIERO All'ospedale Cà Foncello di Treviso è morto Bruno Osto, 69 anni, molto conosciuto a Camposampiero in particolare nella parrocchia di San Pietro. L'ex infermiere professionale in geriatria e nefrologia del nosocomio cittadino, da anni in pensione, era ricoverato in terapia intensiva. Il covid è stato fatale. Due settimane fa ad Antenna 3 aveva raccontato il suo ricovero in ospedale: «È una fase critica, qui ho trovato degli angeli custodi. Bisogna avere precauzioni e stare attenti». In paese alla notizia della scomparsa di Osto è sopraggiunto lo sconcerto e il dispiacere di tutti, anche della sindaca Katia Maccarrone: «L'improvviso precipitare della situazione - afferma la prima cittadina di Camposampiero - ci ha strappato una persona buona e generosa, estremamente disponibile a attento agli altri. Sono vicina alla moglie e ai figli». Particolarmente toccato dalla scomparsa di Osto il parroco di San Pietro don Claudio Bosa: «Ho conosciuto Bruno nel 2014, quando arrivai qui a Camposampiero. Avevo espresso il desiderio di avere dei volontari disponibili a fare l'accoglienza in canonica e tra coloro che avevano dato disponibilità c'era Bruno. Per più di 3 anni al mercoledì mattina, con fedeltà veniva in canonica, accoglieva le persone, rispondeva al telefono, dava informazioni. Sempre gentile, accogliente, sorridente. Con quel suo tratto da gigante buono. Era un bella persona. Il servizio in canonica lo lasciò solo perché aveva contribuito a far nascere ed ampliare quello che abbiamo chiamato l'oratorio degli anziani. Bruno era uno degli animatori del gruppo. Stava al banco del bar per servire tutti».

Ha accusato i primi sintomi del Covid-19 lo scorso 18 novembre. Ricoverata in ospedale a Cittadella, il suo quadro clinico è precipitato nelle ultime ore fino al decesso. L'ennesima vittima legata al Coronavirus si chiamava Cecilia Bilha e aveva 74 anni. Viveva a Ponte San Nicolò in via Giorato non distante dalla chiesa del capoluogo. E' emerso che l'anziana soffrisse di patologie pregresse e dopo aver contratto il virus il suo quadro clinico è peggiorato. E' la prima vittima a Ponte San Nicolò della seconda ondata di Covid-19.

