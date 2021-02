I LUTTI

BORGO VENETO/VIGODARZERE Non ce l'ha fatta Giuseppe Gradin, impresario edile di Borgo Veneto. Si è spento venerdì, a 78 anni, nell'ospedale di Camposampiero. Era stato ricoverato per le conseguenze del Parkinson, morbo con cui convive da anni. E proprio durante la degenza in ospedale è risultato positivo al Covid-19. Il Coronavirus tuttavia sembra non aver lasciato segni importanti su un fisico già messo a dura prova dalla lunga malattia. Gradin ha contratto il Covid senza manifestare alcun sintomo. Il 78enne era stato ricoverato all'ospedale di Schiavonia per un effetto collaterale causato dal Parkinson. Poi era stato trasferito a Camposampiero, contraendo il virus una decina di giorni fa. Vedovo e padre di due figli (Leonardo e Sabrina), a Santa Margherita d'Adige tutti lo conoscevano per l'impresa edile che aveva fondato e di cui è rimasto a capo fino al 2008 per poi passare il testimone ai figli. Giuseppe aveva due grandi passioni: i viaggi e il ballo. Oggi è il giorno dell'addio: il funerale del 78enne verrà celebrato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Taglie di Santa Margherita d'Adige.

La comunità di Vigodarzere piange la morte di Giovanni Battista Gianni Broggio. Dopo aver superato il contagio da Coronavirus, l'uomo è morto a causa di un'infezione ai polmoni. Gianni aveva compiuto 71 anni il 4 settembre scorso, alla vigilia della seconda ondata. Era proprietario insieme alla moglie Graziella dello storico negozio di pesca e sport in via Pontevigodarzere, alle porte di Padova, aperto da 42 anni. Gianni è morto venerdì dopo aver trascorso un mese nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Padova dov'era stato ricoverato lo scorso 4 gennaio quando ha iniziato a accusare i primi malesseri per una brutta broncopolmonite. Alcune settimane prima del suo ricovero, Gianni aveva terminato la quarantena dopo essere risultato positivo al Covid, come il resto della sua famiglia, sebbene lui fosse asintomatico. Ed era tornato a riaprire il suo negozio. Oltre alla moglie, Gianni lascia i figli Elisa e Andrea. Il funerale sarà celebrato martedì alle 10 nella chiesa di Vigodarzere.

Era originario di Zovon di Vo' don Tarsillo Bernardi, il 74enne parroco del feltrino, stroncato sabato sera dal Covid all'ospedale di Feltre. Il sacerdote aveva contratto il virus prima di Natale.

