I LUTTI

ALTA PADOVANA Tre i lutti a causa del Coronavirus nell'Alta Padovana. Sono due anziane, ospiti del centro residenziale per anziani di Villa Breda a Campo San Martino, e un setanntaseienne deceduto all'ospedale di Cittadella dov'era ricoverato da venerdì 6 novembre. Nerina Zaghetto, di 92 anni, originaria di Santa Maria di Non frazione di Curtarolo, è mancata mercoledì mattina, Graziella Marconi, di 90 anni, originaria di Villa del Conte, è deceduta giovedì e Sergio Aggujaro, di 76 anni, abitante a Tremignon di Piazzola sul Brenta, è mancato ieri verso mezzogiorno.

LA PREOCCUPAZIONE

Desta preoccupazione il fatto che due delle vittime del Coronavirus fossero ospiti di una struttura residenziale assistenziale. Si spera non ci siano rischi per gli altri ospiti. Villa Breda è una delle quattro case di riposo gestite dal Centro residenziale anziani di Cittadella. Fino ad ora non si erano mai registrati casi di positività, nemmeno durante la prima fase dell'emergenza Covid-19. Le esequie di Nerina Zaghetto, vedova Zuin, sarà oggi alle 10,30 nella parrocchiale di Santa Maria di Non.

Sempre oggi alle 10 nella chiesa di Villa del Conte, l'ultimo saluto a Graziella Marconi che lascia le figlie Patrizia ed Ines, i generi Bruno e Francesco, i fratelli e nipoti e pronipoti. Vedova da 11 anni di Vincenzo Tessarolo era originaria di Cusinati di Rosà in provincia di Vicenza. Proprio in quella cittadina aveva gestito una trattoria e faceva anche la cuoca. Profondo il legame familiare. Racconta la figlia Patrizia: «Quando è mancato mio padre è venuta a vivere a casa insieme a me. Quattro anni fa è stata colpita da un ictus. Non è stato più possibile assisterla a domicilio, era impossibile». Si è resa necessaria quindi l'assistenza specifica in una struttura ed era stata individuata appunto Villa Breda. «Lo staff competente ed eccezionale - sottolinea ancora Patrizia - nulla da dire. Lunedì scorso mia madre ha avuto una crisi respiratoria, è stata portata in ospedale dove è risultata positiva al tampone». É stata stabilizzata, ma la situazione clinica era risultata compromessa ed era ritornata nella struttura. «Mercoledì sera l'ultima videochiamata, il giorno successivo verso mezzogiorno è mancata». La vita di Graziella è stata dedicata alla famiglia e al lavoro.

OPERAIO IN PENSIONE

Era una persona dai forti valori umani Sergio Aggujaro, mancato nella Divisione di medicina 1 dell'ospedale della città murata. Era ricoverato nel reparto da venerdì 6 novembre. Operaio metalmeccanico in pensione, lascia la moglie Graziella, i figli Denis e Cristian e gli adorati nipoti Rosamaria, Riccardo, Thomas e Stefano. Lunedì alle 19,15 nella chiesa di Tremignon ci sarà la preghiera di suffragio mentre martedì alle 15 saranno celebrate le esequie. Poi la salma sarà cremata. Aggujaro sarà sepolto nel cimitero della frazione.

I familiari sono straziati dal dolore. Nessuno di loro probabilmente potrà essere presente all'ultimo saluto. «Alcuni di noi sono risultati positivi e siamo in attesa del secondo tampone, altri sono risultati positivi al primo e non ci potranno certamente essere», spiega il figlio Denis.

Sergio Aggujaro aveva cominciato a lavorare in fabbrica a 14 anni. Poi la meritata pensione trascorsa svolgendo molti lavori in casa, in particolare in giardino e nell'orto. Una terza età dedicata soprattutto ai quattro amatissimi nipoti e alla moglie. Erano una coppia inseparabile. «Alcuni anni fa mio padre era stato operato ad un polmone - continua il figlio maggiore - Conduceva una vita normale, senza patologie di sorta. Il primo novembre ha cominciato ad accusare dei sintomi che si sono via via aggravati e venerdì della scorsa settimana è arrivata l'ambulanza ed è stato ricoverato. É stata l'ultima volta che l'abbiamo visto. Poi nulla, neanche sentito. Ogni giorno alle 15 ci telefonavano i medici. Ieri la notizia che non c'era più».

Michelangelo Cecchetto

