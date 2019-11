CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LAVORIPADOVA In edilizia, si sa, i tempi dei lavori possono variare di molto. Ed è così anche per le ditte incaricate di demolire il complesso di via Anelli che si sono trovate davanti a problematiche inaspettate. Mentre stavano smontando gli interni delle palazzine hanno scoperto fibre di amianto nella colla con cui erano state fissate le mattonelle delle cucine. Anche la presenza di mobili e arredamenti è superiore al previsto e per questo è stato chiesto un supplemento di 42 mila rispetto ai 600mila con cui è stato vinto l'appalto. I...