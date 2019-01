I LAVORI PADOVA «Entro luglio sarà completata tutta la viabilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LAVORIPADOVA «Entro luglio sarà completata tutta la viabilità del quadrante per il nuovo ospedale, da via Friburgo fino alla nuova statale del Santo. Siccome per avere il nuovo policlinico il tempo stimato è di 10 anni, nel frattempo la viabilità servirà ad alleggerire la pressione del traffico su via S. Marco e su via Tommaseo. Con la chiusura dell'Arco di Giano infatti abbiamo realizzato quel sistema di attraversamento della città da est a ovest che arriva fino a via Po».LE FASICosì l'assessore ai lavori Pubblici, Andrea...