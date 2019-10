CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I LAVORIPADOVA Al via la settimana prossima i cantieri in piazzale Boschetti. A palazzo Moroni non si vuole perdere tempo e quindi il settore Lavori pubblici, già alla fine di settembre, ha deciso che il cantiere per la trasformazione dell'ex terminal della Sita in un grande parco pubblico, non dovrà essere necessariamente concomitante con l'intervento di restauro previsto sulle due palazzine liberty che si affacciano su via Trieste. I tempi per il via libera alla messa a nuovo dei due storici edifici si prospettano piuttosto lunghi....