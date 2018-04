«I lavori eseguiti a Ravazzolo mi sono stati pagati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCANDALO AL BOPADOVA In questi giorni proseguono gli interrogati agli indagati coinvolti nello scandalo degli appalti truccati al Bo. Giovedì, da mezzogiorno alle 17, gli inquirenti coordinati dal sostituto procuratore Sergio Dini, hanno interrogato per cinque ore l'impresario Massimiliano De Negri, il 47enne con l'azienda a Santa Margherita d'Adige, che per l'accusa avrebbe avuto grazie a Ettore Ravazzolo, l'ex dirigente dell'area edilizia e sicurezza dell'Università, lavori da eseguire in tutte le facoltà dell'Ateneo per un importo...