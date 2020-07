LA CASA DI RIPOSO

PADOVA «Cosa ne sarà di noi? La residenza Breda chiuderà?». Sono tante le domande avanzate da un gruppo di operatori sanitari della struttura di via Ippodromo, riportate in una lettera indirizzata al governatore Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Il mandato dell'istituto Luigi Configliachi, che gestisce anche la casa di riposo Breda, è in scadenza e i dipendenti ora chiedono certezze. L'istituto impiega circa 300 dipendenti e accoglie 400 ospiti nelle due strutture socio-assistenziali di via Sette Martiri e via Ippodromo. «Ad oggi noi non sappiamo se tale mandato sarà rinnovato, se ci sarà un altro gestore, se la nostra struttura rimarrà aperta scrivono una trentina di operatori - se manterremo il nostro posto di lavoro, se ci verrà confermato il luogo in cui lavoriamo, se saremo trasferiti, se potremo essere licenziati. Il nostro futuro risulta quanto mai nebuloso e imprevedibile. Dalla direzione dell'Istituto, nonostante le nostre richieste, non giungono notizie certe e questo ci rende inquieti. Cosa ne sarà del nostro prossimo futuro? Le nostre famiglie che con noi hanno vissuto e vivono questo lungo e difficile periodo, avranno il sostegno del nostro stipendio? Le donne che rappresentano la maggioranza degli operatori potranno organizzare serenamente la vita e le attività dei loro figli?».

I firmatari si occupano dell'assistenza di anziani e persone non autosufficienti, ospiti della residenza Breda h24. «E' facile comprendere che questo senso di incertezza e precarietà ci rende difficile l'organizzazione delle nostre vite, ci fa rimanere col fiato sospeso e la sensazione che qualunque decisione prendiamo (iscrivere un figlio ad una scuola piuttosto che un'altra, prenotare l'attività sportiva, programmare una visita medica, fare un semplice abbonamento ai trasporti pubblici) possa essere quella sbagliata. Quello che con questa nostra siamo a chiedervi è semplicemente di dirci quali sono i progetti che in qualche modo ci riguardano, coinvolgendo non solo la nostra vita ma anche quella delle nostre famiglie»

Il gruppo di dipendenti chiede risposte, dopo aver affrontato un periodo di emergenza a causa del Coronavirus. «Ci occupiamo con tutto il nostro impegno e senso di responsabilità perché la permanenza degli ospiti in tale struttura sia il più serena possibile. Lo abbiamo fatto, senza lamentarci né farci fermare da timori irrazionali, anche nel periodo di lockdown conseguente al Covid-19. Continuiamo a farlo quotidianamente, osservando i protocolli di sicurezza ma senza far mai mancare ai nostri ospiti le cure e, permetteteci questa sincera espressione, l'affetto che i nostri ospiti meritano e di cui, nel lungo periodo di isolamento e distacco dalle loro famiglie, necessitavano ancora di più».

