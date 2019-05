I giovani e il lavoro: è una festa a metà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICORRENZAPADOVA È un primo maggio che mette al centro l'Europa, con i suoi tanti problemi, quello celebrato dai sindacati confederali Cgil, Cisl e in piazza dei Signori. Sul palco si sono alternati diversi relatori, dal sindaco Sergio Giordani a Marco Lombardo di Libera, per dire no al lavoro precario e senza garanzie.I numeri parlano di un aumento dell'occupazione, ma nel dettaglio si scopre che spesso è saltuaria, precaria e sottopagata. L'appuntamento ha visto la presenza di un migliaio di persone. «Molti i temi che devono essere...