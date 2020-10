I GESTORI

PADOVA Centomila euro in meno al giorno, tre milioni di incasso mancato al mese. È questo, per l'associazione dei pubblici esercizi Appe, l'effetto delle limitazioni imposte ai locali dal Dpcm che entrerà in vigore oggi. La stima riguarda le 500 attività della provincia di Padova che rischiano di perdere mediamente 200 euro al giorno. Si va dal bar di periferia che vende tre liquori dopo la mezzanotte alla grande birreria che fattura anche un migliaio di euro in quella stessa fascia oraria.

Allargano le braccia i titolari di bar e pub. Rispetteranno le regole, anche se qualcuno sta ragionando sull'abbassare la saracinesca per sempre. La reazione dei pubblici esercizi padovani non è certo entusiasta nei confronti del nuovo decreto del Presidente del Consiglio che stabilisce la chiusura a mezzanotte e la sospensione del servizio alle 21 per quei locali che non hanno posti a sedere, oltre al divieto di organizzare feste con un numero superiore ai 30 invitati.

«Queste nuove disposizioni impattano in maniera drammatica sui pubblici esercizi, che già stanno vivendo da mesi situazioni economiche molto pesanti fa notare il segretario di Appe, Filippo Segato Ora rischiano di perdere complessivamente fino a 100 mila euro al giorno. Siamo al punto che dopo le 21 non posso andare in gelateria a prendere un cono per mangiarlo lì davanti ma devo per forza camminare, altrimenti rischio una multa da 400 euro».

GLI SFOGHI

Nella città del Santo sono una cinquantina i locali che verrebbero colpiti più duramente perché lavorano soprattutto la sera tardi, tra le 18 e le due di notte. In provincia sono altrettanti, quindi in tutto almeno un ceninaio. Perdite che fanno paura, oltre che arrabbiare, e che potrebbero spingere a rinunciare definitivamente alla propria attività. «Sto valutando se chiudere definitivamente, vedremo come andranno le cose dice Diego Cesarato, titolare de La Gineria in pieno centro Fortunatamente ho un locale spazioso però dovrò comunque rimodulare l'attività perché devo garantire lo stipendio a 15 dipendenti. L'emergenza va affrontata, dobbiamo sicuramente tutelare la salute di tutti però le cose vanno fatte con criterio. Se chiudere alle 24 può servire chiudo ma dovrebbero darci degli aiuti per il fatturato perso. Sembra quasi che vogliano affossare l'intero settore e comunque dopo mezzanotte non scompaiono gli assembramenti perché chiudono i bar».

REINVENTARSI

È tutto un reinventarsi, cambiare strategia, cambiare volto. «Avevo trasformato completamente l'attività per far fronte all'emergenza coronavirus e ora vedremo cosa fare riferisce Marco Nao, titolare de La Sciabola in Ghetto Prima avevo 36 posti, ora ne tengo 22 e dovrò dire di no a feste di laurea o compleanni. Temo che questo sia un incentivo perché i ragazzi vadano a comprare da bere al supermercato per poi stare in giro tutta la sera, facendo comunque assembramenti».

Il dubbio è se i clienti ci saranno e se continueranno ad esserci quelli coscienziosi. Non tutti evitano l'uso della mascherina. «Alcuni nostri clienti ci hanno aiutato in momenti delicati racconta Lorenzo del bar All'ombra della piazza Quando vedono qualcuno senza mascherina gli dicono di tirarla su, stanno distanti dagli estranei per non creare assembramenti. Qui davanti c'è sempre gente in piedi, ora non potremo più averla ma ci adegueremo. Che altro possiamo fare?». Secondo gli esercenti, infatti, sarebbe più opportuna una stretta sui controlli e un aumento delle sanzioni piuttosto che l'introduzione di nuove regole.

LA CATEGORIA

«Chiediamo che siano aumentati i controlli sugli assembramenti e che siano comminate le sanzioni a chi non rispetta le regole sostiene Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Ascom Padova È chiaro che non possono essere i titolari e i gestori dei locali a fare da vigili urbani, polizia o carabinieri. Se si dovesse arrivare a una nuova chiusura generale sarebbe il colpo di grazia. Chiediamo anche un supporto alle attività con contributi a fondo perduto in proporzione al calo di fatturato che ne conseguirà». Le nuove regole contenute nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio entreranno ufficialmente in vigore da oggi e resteranno valide per 30 giorni.

Silvia Moranduzzo

