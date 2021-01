LA CATEGORIA

PADOVA La lettera è destinata a sindaci, assessori al Commercio e assessori ai Tributi di tutti i 102 Comuni della Provincia di Padova. La firma è quella di Erminjo Alajmo, rappresentante di una notissima famiglia di chef padovani ma in questo caso presidente dell'associazione padovana dei pubblici esercizi. L'Appe ha infatti deciso di aprire il nuovo anno con un lungo documento che da un lato ribadisce «lo stato di crisi in cui ormai da diversi mesi si trova il settore dei pubblici esercizi» e dall'altro propone un lungo elenco di misure a sostegno di baristi, ristoratori, pasticceri e via dicendo.

ECCELLENZA

«Questo settore - si legge nella nota - rappresenta non soltanto un fiore all'occhiello dell'offerta turistica della nostra provincia (basti pensare alle eccellenze in campo gastronomico che Padova può vantare), ma anche un fondamentale motore economico per l'intero territorio».

Vengono poi elencati i dati che fotografano il comparto della somministrazione di alimenti e bevande a livello provinciale, partendo dai numeri del 2019 elaborati da Infocamere e Inps: «Erano attive ben 4.332 imprese di somministrazione di alimenti e bevande, con quasi 12 mila dipendenti e un volume di spesa in servizi di ristorazione pari a 1,3 miliardi di euro». Ecco, però, lo scenario attuale: «La crisi, che ha colpito più di altri il mondo dei pubblici esercizi, sta avendo effetti catastrofici sulle imprese e sui posti di lavoro. La sola contrazione del 25% di tale volume di spesa (dato purtroppo facilmente superabile, stanti le ultime disposizioni di legge), secondo la nostra Federazione nazionale comporterebbe una diminuzione di attività di almeno il 10%, che corrisponderebbe in termini numerici a oltre 400 imprese e 1.200 posti di lavoro persi».

L'ELENCO

La lettera, dopo queste premesse, si concentra sulle richieste della categoria, definendole «legittime e giustificate» e chiedendo «iniziative straordinarie e temporanee». Il primo punto riguarda l'azzeramento per tutto il 2021 del canone di occupazione di suolo pubblico (il governo ha disposto l'esenzione fino al 31 marzo ma gli esercenti vorrebbero non parlarne fino al 2022). Poi si chiede la rimodulazione per l'intera annualità 2021 delle tariffe di asporto rifiuti, diminuendo in modo significativo l'impatto delle stesse sulle imprese. Altra richiesta importante è l'azzeramento dell'imposta di pubblicità annuale.

Infine, altri due punti: la semplificazione per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e concertini da parte dei pubblici esercizi (quando saranno possibili) e la sospensione almeno per la prima metà dell'anno di tutti gli eventi che comportano attività di somministrazione (come ad esempio sagre) in modo da non generare una sorta di attività parallela a quella regolarmente svolta dai pubblici esercizi.«Ci auguriamo che quanto prima le amministrazione comunali rispondano alla nostra lettera» scrive l'Appe.

LE CHIUSURE

Intanto il segretario Filippo Segato, a proposito di questi due giorni di Zona gialla, ricorda: «Aprire un locale non è come accendere o spegnere un interruttore della luce. Bisogna accogliere le prenotazioni, procurare le forniture, chiamare al lavoro i dipendenti. Ora è svantaggiato soprattutto chi lavora nei paesi di campagna o dei colli euganei. È chiaro quindi che molti non potranno essere aperti».

