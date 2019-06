I figli: «Facevamo controllare l'apparecchio ogni anno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESTE«Le avevamo detto di installare un condizionatore ma lei non voleva proprio saperne»: c'è una nota di rammarico nelle parole di Alberto e Beatrice, i figli dell'anziana che ieri mattina, all'alba è morta nell'incendio della sua abitazione di via Ariosto, a Este. «Mia madre preferiva continuare a usare i ventilatori per non avere troppi sbalzi di temperatura tra una stanza e l'altra. Uno lo teneva al piano terra, nello studio adibito a sala di lettura, l'altro invece in camera da letto. Avevamo l'accortezza di fare la manutenzione ogni...