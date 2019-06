I FEDELI PADOVA Fa ancora buio, alle 4,28, le coronare stanno aprendo i loro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FEDELIPADOVA Fa ancora buio, alle 4,28, le coronare stanno aprendo i loro banchi e accendono le luci, quando sul piazzale del Santo arrivano, a piedi, i primi pellegrini. Come accade dal lontano 1999, è Giuseppe Pan da Cittadella, attuale assessore regionale all'Agricoltura, a condurre il gruppo dei fedelissimi: undici persone, fra le quali la moglie Mara, lo storico ex sindaco di San Giorgio in Bosco Bobo Miatello, il primario radiologo dell'ospedale cittadellese dottor Luca Cancian.È una tradizione che viene da lontano, quella dei Pan:...