PADOVA Alle norme stabilite ieri dalla riunione dei vescovi, la Diocesi di Padova aggiunge le seguenti precisazioni specifiche per la propria area. «Nel periodo indicato la Curia diocesana rimarrà aperta, tuttavia sarà possibile accedere agli uffici della Curia solo previo appuntamento. Sono sospese tutte le attività formative e gli incontri pubblici promossi dai diversi uffici diocesani. Nel periodo indicato resteranno chiuse al pubblico Casa Pio X, le Case di spiritualità presenti nel territorio diocesano, la multisala MPX».

E non solo: «Il Museo Diocesano e il Battistero della Cattedrale di Padova resteranno aperti alle condizioni indicate dalle disposizioni generali. Il Centro universitario di via Zabarella resterà aperto, ma senza lo svolgimento di eventi aperti al pubblico. Sono invece consentiti a livello diocesano e nelle singole parrocchie gli incontri interni a condizione che si rispettino le indicazioni».

Tra le attività sospese si includono anche i doposcuola ospitati nei centri parrocchiali. Per quanto riguarda le attività sportive, il decreto del governo prevede che allenamenti e competizioni si svolgano a porte chiuse. Per quanto riguarda i bar dei centri parrocchiali, il decreto del governo prevede che si possano utilizzare solo i posti a sedere.

Tra le poche persone che varcano la soglia della basilica il vicesindaco di Bolzano Vicentino, Giovanni Calgaro, con la consorte. «In paese abbiamo allestito una mostra di arte sacra dedicata a Ubaldo Oppi, quindi abbiamo deciso di venire a vedere dal vivo la cappella di San Francesco al Santo affrescata da Oppi - racconta Calgaro -. Ci vuole prudenza ma si deve continuare con la propria vita. Esiste la malattia che non è da sottovalutare ma si deve vivere».

Non è scoraggiata dalla situazione Elisa, che arriva da Milano: «Avevo già deciso e prenotato questo week end da tempo e non ho avuto problemi a venire a Padova. Guardando il lato positivo ho visitato la basilica in tranquillità ma questo vuoto mette tristezza».

E nella zona del Santo, anche bar, ristoranti e negozi appaiono vuoti. «In nemmeno due settimane abbiamo registrato circa il 70% in meno di incassi, è stato vanificato tutto il mese di febbraio e si deve mettere mano alle riserve, in parte già utilizzate per far fronte alla stagione invernale» spiega Claudio, titolare del bar Gattamelata.

