PADOVA Le farmacie padovane sono pronte a effettuare i vaccini. Dopo avere dato la disponibilità a fare i tamponi sui soggetti asintomatici, infatti, si candidano ora a supportare la Regione nell'ampia campagna vaccinale che il governo veneto si accinge a far partire non appena le case farmaceutiche consegneranno le dosi per arrivare all'auspicata immunità di gregge.

Ieri, infatti, Maurizio Giacomazzi, titolare della farmacia di Pionca di Vigonza, la prima che aveva iniziato a effettuare i test anti Covid, nonché segretario nazionale di Farmacieunite che conta a Padova oltre settanta iscritti, ha fatto sapere che sta raccogliendo la disponibilità dei colleghi per aggiungere questo ulteriore tassello, fondamentale per sconfiggere la pandemia. Una volta avute le adesioni prenderà contatto con la Regione.

Lo spunto è arrivato dai numeri emersi nelle ultime settimane. «In pratica - spiega - in un mese abbiamo processato circa 2mila 500 tamponi nelle 15 farmacie del territorio che hanno accolto la proposta e che fanno parte della nostra associazione. In totale abbiamo individuato 26 positivi, circa l'1,5% delle persone che si sono presentate per sottoporsi all'esame, tutte rigorosamente senza sintomi che potessero far supporre che erano state contagiate. Un risultato soddisfacente, quindi, anche se non abbiamo operato a tempo pieno, bensì più o meno sei ore la settimana».

«Questi numeri - ha proseguito Giacomazzi - lasciano intendere che con il medesimo impianto, cioè utilizzando un infermiere professionale, potremmo vaccinare un bel numero di cittadini. Sto chiedendo a livello veneto la disponibilità ai colleghi, ovviamente a coloro che hanno spazi e strutture che si prestano per accogliere le persone che desiderano essere vaccinate. Tra l'altro in questo caso, non dovendo aspettare del tempo, necessario invece per avere l'esito dei tamponi, penso che potrebbero essere somministrato un vaccino ogni 3-4 minuti. Certo, poi la gente dovrà fermarsi un pochino, per scongiurare che ci siano effetti collaterali, ma nel caso saremmo pronti per intervenire tempestivamente».

Il professionista, poi, ha sottolineato l'importanza di una diffusione capillare sul territorio di siti con questa finalità. «Abbiamo una farmacia ogni 3mila 500 abitanti - ha concluso - e i titolari hanno un rapporto fiduciario con la gente: di sicuro, quindi, i clienti si rivolgerebbero volentieri a loro per la vaccinazione».

