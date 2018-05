CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I FAMILIARI DEI FERITICADONEGHE «Mandiamo alla vostra compagna e alla sua famiglia un caro saluto e un grande abbraccio». Ieri mattina alla cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini stranieri di Cadoneghe, la figlia di Marian Bratu non c'era. L'attestato è stato ritirato da una maestra. E non è servito dire nulla per spiegare l'assenza della bambina, ma solo rinnovarle la vicinanza e l'affetto da parte di tutti. «Sappiamo il difficile momento che lei e ala sua famiglia sta passando - ha detto Schiavo - così la...