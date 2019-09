I dubbi dell'ex sindaco: «Canoni troppo esigui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COLLI EUGANEIQuei canoni saranno congrui? È la domanda che il Comune di Baone e l'Ente Parco Colli si sono fatti nel 2015, quando la società Monte Cero srl ha versato il primo importo in virtù del contratto di concessione del pennone sul Monte Cero. A quattro anni di distanza, la Procura di Rovigo sostiene di no: i canoni versati dal 2015 al 2017 erano molto più bassi di quanto avrebbero dovuto essere, tanto che ai due enti spetterebbero almeno 290mila euro. «Avevamo incassato il primo canone come un acconto, riservandoci di verificare se...